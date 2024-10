Le chômage aux États-Unis est surprenantement déprimant

Le marché de l'emploi aux États-Unis a surpris en affichant une solide performance, tempérant les attentes de hausses brutales des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Avec un ajout de 254 000 emplois en septembre, largement supérieur aux prévisions, selon les statistiques gouvernementales (hors secteur agricole), les économistes avaient projeté 140 000 emplois, revus à la baisse par rapport aux 159 000 (initialement 142 000) du mois précédent. Le taux de chômage, calculé indépendamment, a légèrement diminué à 4,1 % en septembre.

De nombreux participants du marché ont déduit de ces chiffres que la Réserve fédérale pourrait adopter une position plus prudente après la dernière hausse de taux. Maintenant, les participants du marché prévoient des étapes de quart de point pour les réunions sur les taux d'intérêt en novembre et décembre, au lieu de la réduction plus importante anticipée avant les données sur l'emploi.

Jens Klatt, analyste chez le courtier en ligne XTB, a suggéré que le débat sur une «hausse de taux importante» de 50 points de base d'ici la fin de l'année pourrait déjà être clos, compte tenu de ces chiffres. Bastian Hepperle, économiste chez Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, a proposé que les préoccupations de la Réserve fédérale concernant le marché du travail pourraient avoir été exagérées : «Par conséquent, elle n'a pas besoin de se presser avec de grandes hausses de taux».

Après l'achèvement du cycle de hausses de taux, la Fed a réduit le taux directeur de moitié de pourcentage, à 4,75-5,0 %. Jerome Powell, président de la Fed, anticipe deux autres baisses de taux d'un demi-point de pourcentage au total, soit un demi-point de pourcentage si l'économie évolue comme prévu. Un augmentation mensuelle de l'emploi d'environ 100 000 est considérée comme suffisante pour répondre à la croissance de la population active aux États-Unis.

Thomas Gitzel, économiste en chef de la VP Bank du Liechtenstein, a noté que la croissance de l'emploi était attendue plus faible en raison des conditions défavorables en septembre, notamment une grève des dockers sur la côte Est et l'impact de l'ouragan Helene sur certaines régions. L'excellent résultat du marché du travail, avec plus de 200 000 nouveaux emplois, était donc d'autant plus remarquable.

Expert de Helaba : la croissance des salaires reste «très robuste»

La banque centrale, responsable de maintenir la stabilité des prix et de promouvoir l'emploi plein, surveille de près les données sur l'emploi et la croissance des salaires pour évaluer les pressions inflationnistes. Les gains horaires moyens ont augmenté de 0,4 % en septembre, revus à la baisse par rapport aux 0,5 % d'août. En termes annuels, cela aabouti à une augmentation de 4,0 %, contre 3,9 % en août. Les experts avaient prévu une croissance annuelle de 3,8 %. Ralf Umlauf, expert de Helaba, a décrit la croissance des salaires aux États-Unis comme «très robuste», ce qui a entraîné une réduction significative des attentes optimistes quant aux baisses de taux de la Fed.

Le rapport sur le marché du travail a été bien accueilli par les investisseurs en bourse. Le DAX et l'EuroStoxx50 ont chacun augmenté d'environ 1 %, et l'indice dollar a progressé de moitié de pour cent après le rapport, qui avait auparavant montré une croissance

