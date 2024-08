- Le Chocoversum de Hambourg attire des centaines de milliers de personnes, un record

Près du quartier des entrepôts de Hambourg, depuis 2011, tout tourne autour du chocolat dans un bâtiment historique : le Chocoversum. L'an dernier, environ 215 000 personnes ont visité ce musée privé, un record. Même maintenant, pendant les vacances d'été, la maison est très fréquentée.

"During peak times, we're sold out at least 24 hours in advance. We're slowly reaching our capacity limits," said museum spokeswoman Ulrike Albrecht. Partly, the team can compensate this with extended opening hours. Whether the 2023 record will be broken, she couldn't say yet. But: "Currently, we're definitely on a similar course as last year, so that's quite possible. Of course, we'll only know for sure in early January."

Mains à la pâte est pris au pied de la lettre

Le musée privé ne peut être exploré qu'avec un guide, avec 32 personnes pouvant participer à une visite à la fois. Et mains à la pâte est pris au pied de la lettre ici, car chacun peut décorer sa propre barre de chocolat dans l'atelier de chocolat, en utilisant du chocolat au lait, noir ou blanc. Mais ce n'est pas seulement une question de goût, c'est aussi une question d'apprentissage - de la culture à la récolte, à l'exportation, à la durabilité et à la transformation de la pâte de cacao en chocolat délicat.

Selon la ville de Hambourg, il y a environ 60 musées le long de l'Elbe qui attirent plus de 1,4 million de visiteurs par an. Environ 40 de ces musées sont privés, selon l'autorité culturelle.

