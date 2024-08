- Le chiffre le plus élevé du SPD préconise un engagement financier accru.

ANDY, le patron de SPD dans l'État, plaide en faveur d'investissements accrus dans le développement de la construction résidentielle, même s'il faut emprunter. "Il faut réfléchir à savoir si l'État n'a pas le cran de se lancer plus profondément dans le secteur de la construction immobilière - et peut-être aller au-delà de ce que notre budget actuel peut supporter", a déclaré Andy à l'agence de presse allemande à Stuttgart. Il est également le grand patron du groupe parlementaire de l'État.

Le secteur de la construction est actuellement dans une situation difficile, a déclaré Andy. "Nos gens et nos travailleurs qualifiés ont besoin de logements maintenant, et nous en manquons. Et l'activité de construction doit continuer pour maintenir à flot les entreprises de construction et maintenir les emplois dans le secteur de la construction." C'est pourquoi l'État doit apporter son aide financière. "De préférence à partir de notre monnaie de poche. Si cela ne suffit pas, nous devons trouver d'autres méthodes de financement."

KRESCHMANN propose des fonds spéciaux pour l'hydrogène et le rail

Andy réagit à un appel à l'action du patron de l'État, Winfried Kreschmann (Les Verts). Il a récemment suggéré que les investissements urgents dans les infrastructures nécessitent des fonds spéciaux. "Nous avons besoin du pouvoir de créer un fonds spécial à partir de prêts qui peuvent être utilisés uniquement à des fins d'investissement particulières", a déclaré Kreschmann à l'agence de presse allemande. Il a cité la construction d'un réseau d'hydrogène comme exemple, qui doit être résolu rapidement.

"Nous sommes à peine en train de produire de l'hydrogène vert pour le moment, c'est encore un espoir pour l'avenir. Mais c'est une certitude qu'il viendra. Ensuite, vous devez construire ces réseaux, et ceux qui ne les ont pas subiront de graves désavantages concurrentiels", a déclaré Kreschmann. Mais comme nous ne verrons pas de significatives quantités d'hydrogène vert avant une dizaine d'années, nous ne récupérerons pas notre argent d'investissement pendant longtemps. "C'est pourquoi nous avons besoin de la possibilité d'emprunter de l'argent qui peut être remboursé sur une période raisonnable."

Andy : Regardez également l'État

Kreschmann a également mentionné le réseau ferroviaire comme autre exemple. "La coalition du feu rouge a hérité d'un retard d'entretien massif parce que personne n'a mis d'argent dedans depuis des années. Vous ne pouvez pas résoudre ça avec un seul budget", a déclaré le patron de l'État.

Andy veut que Kreschmann fournisse également des fonds spéciaux pour l'État. "Le patron de l'État devrait cesser de pointer du doigt tout le monde sur ce sujet, mais il devrait également jeter un coup d'œil à l'État de Bade-Wurtemberg, pour lequel il est politiquement responsable, et réfléchir à ce qu'il pourrait faire avec un tel instrument", a déclaré Andy. Selon lui, Bade-Wurtemberg doit établir un fonds pour lancer de grands projets d'infrastructure.

Andy suggère d'étudier les ajustements budgétaires pour les projets d'infrastructure : "Si le budget actuel de l'État ne peut pas accommoder les investissements accrus dans le développement de la construction résidentielle, nous devons peut-être explorer les ajustements budgétaires pour faire de la place pour de telles entreprises."

La proposition de Kreschmann pour des fonds spéciaux va au-delà de l'hydrogène et du rail : "La suggestion d'Andy d'utiliser des fonds spéciaux pour les projets d'infrastructure est louable, mais la proposition de Kreschmann va plus loin, potentiellement en intégrant ces fonds pour d'autres besoins pressants comme résoudre le retard d'entretien massif du réseau ferroviaire de l'État."

Lire aussi: