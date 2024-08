- Le chiffre d'affaires de l'industrie en NRW a diminué de près de 6%

L'industrie dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a réalisé moins d'affaires au cours de la première moitié de 2024. Le chiffre d'affaires a diminué de 5,7 % pour atteindre 179 milliards d'euros par rapport à l'année précédente, selon l'office statistique d'État IT.NRW à Düsseldorf. Les chiffres d'affaires tant nationaux qu'internationaux ont montré une baisse.

L'industrie chimique était le secteur le plus important en termes de chiffre d'affaires dans le NRW, avec une augmentation de 0,9 % pour atteindre 25,2 milliards d'euros au cours des six premiers mois de l'année. Les deuxièmes plus fortes recettes provenaient de l'ingénierie mécanique, avec 23,7 milliards d'euros, en baisse de 3,8 % par rapport à l'année précédente. D'autres secteurs tels que la production et le traitement des métaux (-11,6 %), la production d'aliments et de fourrage (-4,8 %), les véhicules et pièces automobiles (-7,6 %) et les produits métalliques (-10,1 %) ont également montré des baisses, selon IT.NRW.

Dans les près de 5 000 entreprises industrielles enregistrées dans le NRW, une moyenne de 1,06 million de personnes ont été employées au cours de la première moitié de l'année, soit 0,6 % de moins qu'en 2023. L'ingénierie mécanique était le secteur avec le plus d'employés, avec plus de 179 000, suivi de la production de produits métalliques avec près de 130 500.

