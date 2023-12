Le chien qui avait survécu dans la nature après avoir disparu il y a près de 7 ans est sauvé

L'organisation bénévole Lost Dog Recovery UK South a indiqué dans un post Facebook que quelqu'un lui avait signalé en novembre un petit chien noir qui courait sur la route près de Crawley Down, un village du West Sussex, en Angleterre.

"Ils ont arrêté la circulation, laissé le chien disparaître dans la forêt et savaient qu'il ne fallait pas le suivre et qu'il fallait revenir le plus vite possible pour laisser de la nourriture", a déclaré l'organisation dans un message publié sur les réseaux sociaux le 11 décembre.

La personne s'est renseignée sur le chien, un terrier Patterdale, et a appris que les habitants de la région connaissaient l'animal et le nourrissaient parfois, selon le message.

Réalisant qu'il pouvait s'agir d'un simple cas de "chien appartenant à une personne autorisée à errer", une caméra a été prise en charge et de la nourriture a été laissée jusqu'à ce que davantage d'informations puissent être recueillies", a déclaré l'organisation à but non lucratif.

La caméra a filmé la chienne errant à proximité à plusieurs reprises au cours des trois jours, et le troisième jour, elle semblait attendre que son dîner arrive avec le groupe de sauvetage, ont-ils dit.

Lost Dog Recovery UK South a appris des habitants que la chienne était "en bonne condition, nourrie et soignée", mais qu'elle était errante depuis une dizaine d'années - une estimation qui s'est révélée inexacte par la suite.

Le sauvetage a établi une routine alimentaire pour la chienne pendant une semaine, et ses visites de jour pour les repas ont révélé qu'elle avait des sourcils et un museau grisonnants, confirmant qu'il s'agissait d'un chien âgé, selon le sauvetage.

Le 9 décembre, les bénévoles ont laissé un piège pour la chienne ainsi qu'un repas alléchant : un poulet rôti chaud garni de pâté. "Nous savions que notre petite chienne errante était difficile et nous avions déterminé ce qu'elle aimait", explique l'association.

Elle s'est approchée du piège ce soir-là.

"En regardant beaucoup par-dessus son épaule et en y allant doucement, elle s'est frayé un chemin à l'intérieur du piège, a finalement marché sur la plaque de pied et a déclenché la porte", peut-on lire dans le message publié sur Facebook.

"Elle était évidemment choquée et effrayée, mais elle était très gentille", selon le refuge.

Grâce à sa puce électronique, ils ont découvert que la chienne s'appelait Rose et qu'elle avait disparu en mars 2017, moins de 24 heures après avoir été adoptée.

En enquêtant, le refuge a appris que Rose avait été aperçue dans les 10 premiers jours de sa disparition, mais que la piste s'était ensuite éteinte.

"Nous ne saurons jamais quand exactement elle est venue s'installer à Crawley Down, mais ce que nous savons, c'est qu'elle est enfin en sécurité et qu'elle ne passera pas le reste de sa vieillesse à se débrouiller seule dans le froid et l'humidité", peut-on lire dans le message.

Les premiers propriétaires de Rose ont été contactés, mais ils ont déménagé, leur situation a changé et ils ne pouvaient plus s'occuper d'elle, selon Lost Dog Recovery UK South.

"Ils sont ravis qu'elle soit saine et sauve et, bien sûr, tristes de ne pas pouvoir la reprendre", peut-on lire sur Facebook.

Dans une mise à jour du 18 décembre, l'association a indiqué que Rose recevait des soins à Last Chance Animal Rescue à Edenbridge, une ville du Kent, en Angleterre.

L'organisation a également indiqué qu'elle avait reçu de nombreuses demandes de placement pour Rose et que les personnes intéressées par l'accueil de Rose dans leur foyer devaient contacter Last Chance Animal Rescue.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com