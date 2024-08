- Le chien de son âge avancé ne sera pas euthanasié.

La préoccupation pour le bien-être du chien berger belge malinois de 11 ans, Loubo, a momentanément inquiété les partisans de l'icône du cinéma Alain Delon (1935-2024), qui a tragiquement disparu le 18 août dans sa résidence de Douchy, dans le Loiret.

Dans une interview accordée à "Paris Match" en 2018, l'acteur français célèbre a révélé son souhait que son compagnon canin le rejoigne dans la mort :

"Si [Loubo] me précède, je demanderais au vétérinaire de nous euthanasier tous les deux. Il nous administrerait la piqûre pour que je puisse mourir dans ses bras. C'est mieux que de savoir qu'il mourrait de douleur sur ma tombe", a-t-il avoué à l'époque.

Soulagement de la Fondation Brigitte Bardot

La Fondation Brigitte Bardot a rapidement rassuré le public : "Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour Loubo ! Beaucoup d'entre vous se sont manifestés concernant l'avenir de Loubo [...]. Il a sa maison et sa famille", a confirmé les proches d'Alain Delon, qui s'en occuperont. Loubo ne sera pas euthanasié, selon la fondation dirigée par l'ancienne actrice française Brigitte Bardot (89).

L'amitié entre Alain Delon et Brigitte Bardot, tous deux amoureux des animaux, a résisté au temps et à la distance. Dans un entretien accordé à un magazine le 20 août, B.B., souvent désignée par ses initiales, a rendu hommage à son ami de toujours : "Je suis dévastée, brisée par la disparition de quelqu'un que j'ai toujours considéré comme un ami et encore plus comme un confident, même comme mon autre moitié."

Préparatifs pour la cérémonie le samedi à Douchy

Alors qu'Alain Delon, le fils aîné de l'acteur, Anthony Delon (59), a partagé une photo d'Instagram du chien couché devant le domaine familial de Douchy, sans commentaire. Selon "Paris Match", Anthony Delon supervise les préparatifs des funérailles de son père à partir de cet emplacement, qui auront lieu le 24 août.

Conformément aux souhaits d'Alain Delon, les funérailles auront lieu le samedi à 17h dans la chapelle qu'il a fait construire sur son domaine de Douchy. Monseigneur Di Falco officiera la cérémonie en présence d'environ 40 personnes. Après la cérémonie, Alain Delon sera inhumé dans l'endroit qu'il avait choisi dans la chapelle, aux côtés de ses chers chiens.

L'artiste, né le 8 novembre 1935 à Sceaux, dans la région française de l'Île-de-France, a été honoré à maintes reprises. "Il est parti paisiblement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et de sa famille", a rapporté "Paris Match", entre autres.

