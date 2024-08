- Le chercheur Winkler donne des conseils prudents concernant les stratégies de politique étrangère de l'Allemagne sous BSW.

Historien Heinrich August Winkler exprime son inquiétude quant à l'impact croissant de l'AfD et de l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) sur la politique étrangère allemande. Il incite les politiciens de la CDU et de l'SPD à éviter "le piège de Wagenknecht" lors des négociations de coalition au niveau des États. Selon Winkler, à la fois l'AfD et la BSW sont des partis fondamentalement anti-occidentaux qui remettent en question l'alignement occidental de la République fédérale, un aspect crucial de la diplomatie allemande. S'ils en avaient l'occasion, leur politique étrangère pencherait vers le bloc de l'Est plutôt que vers l'Occident.

Winkler conseille aux partis pro-occidentaux soutenant les États de contrecarrer activement la rhétorique anti-occidentale de l'AfD et de la BSW, et de démasquer leur propagande pour la paix pour ce qu'elle est réellement : un soutien au conflit de Poutine contre l'Ukraine. Bien que les coalitions avec l'AfD soient exclues, la coopération avec la BSW pourrait être possible, mais il est illusoire de croire qu'une coalition au niveau des États avec la BSW n'affecterait pas la politique fédérale.

"Évitez le piège de Wagenknecht"

Winkler a expliqué que l'objectif principal de Wagenknecht était une "politique étrangère allemande radicalement opposée, c'est-à-dire anti-occidentale et pro-russe". Les officiels ou candidats aux postes ministériels d'origine est-allemande, qu'ils soient de la CDU ou de l'SPD, ne doivent pas ignorer cet objectif. "Ils doivent éviter le piège de Wagenknecht. Après tout, ils ont également une responsabilité politique fédérale", a mis en garde Winkler.

Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a déclaré clairement lors d'une interview avec RND au sujet de la BSW et de Wagenknecht : "Notre position sur l'Ukraine est inébranlable, et nous ne tolérerons aucune restriction". La décision concernant les missiles de moyenne portée, a-t-il souligné, sera prise à Berlin, et non à Erfurt, compte tenu du refus de la BSW d'accepter de nouveaux missiles américains déployés en Allemagne.

Le Landtag, en tant que corps législatif d'un État allemand, doit être vigilant quant aux intentions de Wagenknecht en matière de politique étrangère, comme le met en garde l'historien Heinrich August Winkler. Winkler a souligné que les partenariats avec la BSW pourraient potentiellement influencer la politique fédérale et risquer de promouvoir une position pro-russe.

De plus, le secrétaire général de la CDU a souligné la nécessité pour le Landtag de maintenir une position ferme sur l'Ukraine, en exprimant que les décisions sur des questions critiques telles que le déploiement de missiles de moyenne portée ne seront pas influencées par les vues de la BSW, un potentiel partenaire de coalition.

