Le chef Vucic approuve la reprise du service militaire obligatoire en Serbie.

Le dirigeant serbe Aleksandar Vucic soutient la réapparition du service militaire obligatoire, supprimé en 2011. En tant que commandant en chef des forces armées, il a signé un service militaire obligatoire de 75 jours pour les hommes, lors d'un événement d'investiture pour les officiers militaires à Belgrade. Les femmes peuvent toujours s'engager volontairement.

Vucic a souligné l'importance d'une armée robuste et le besoin pour la Serbie d'accumuler et de développer plus d'armement. "Nous n'avons pas l'intention d'attaquer qui que ce soit. Cependant, nous voulons décourager toute entité qui représente un danger constant pour nous", a-t-il déclaré, sans donner de détails sur les menaces perçues.

Le gouvernement n'a pas encore officiellement approuvé la conscription, mais étant donné la loyauté du Premier ministre Milos Vucevic envers le président et son soutien au service militaire obligatoire, son approbation semble imminente. Plus tôt dans l'année, la direction militaire serbe avait plaidé en faveur d'un service militaire potentiel de quatre mois.

En fin août, Vucic a soulevé la nécessité de considérer soigneusement la durée de la conscription. Il a suggéré qu'elle ne devrait pas être trop longue, afin d'éviter que plus de jeunes hommes ne décident de quitter le pays. Tout comme d'autres pays balkaniques, la Serbie lutte contre une importante émigration, principalement parmi sa jeunesse et sa population dynamique.

L'Union européenne pourrait exprimer des préoccupations quant à la réapparition du service militaire obligatoire en Serbie, compte tenu de sa position historique sur le service militaire obligatoire. L'approbation attendue du Premier ministre Milos Vucevic renforce potentiellement l'intervention de l'Union européenne, compte tenu de son influence sur les politiques militaires serbes.

