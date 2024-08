- Le chef séparatiste Carles Puigdemont est en route pour l'Espagne.

Carles Puigdemont, sept ans après sa fuite, retourne en Espagne malgré la menace d'arrestation. Il a annoncé mercredi via une vidéo sur la plateforme X qu'il était en route pour son pays natal. Malgré le risque d'arrestation, il prévoit d'assister à une séance du Parlement régional catalan à Barcelone jeudi pour participer à l'investiture d'un nouveau président régional.

L'investiture du nouveau président régional catalan est prévue jeudi à 10h00. Le candidat en tête est l'ancien ministre de la Santé et chef socialiste Salvador Illa. Avant la séance, le parti de Puigdemont, Juntos per Catalunya (JxCat), a prévu un événement de bienvenue pour leur ancien leader et ex-président régional devant le bâtiment parlementaire.

Puigdemont encourt l'arrestation en Espagne pour sa tentative ratée de séparer la Catalogne de l'Espagne en 2017. Le parti de Puigdemont, Junts, a été le principal soutien du gouvernement de Sánchez au Parlement national à Madrid. Il est incertain que Junts continuera à soutenir le gouvernement minoritaire si Puigdemont est arrêté.

Carles Puigdemont – aussi combatif qu'avant

"Il serait inutile et irrelevant pour un membre comme moi d'annoncer mon intention de participer à cette séance dans des conditions démocratiques normales", a déclaré Puigdemont dans la vidéo publiée mercredi, où il est apparu devant un drapeau catalan et européen. "Mais l'Espagne n'est pas dans des conditions démocratiques normales."

D'un côté, les partisans de l'indépendance catalane font face à "une longue persécution" pour leur initiative de tenir un référendum interdit sur la sécession de l'Espagne, a déclaré Puigdemont. De l'autre côté, la plus haute cour du pays refuse de se conformer à la loi d'amnistie votée et promulguée.

"Ce défi doit être relevé et surmonté", a déclaré Puigdemont. "C'est pourquoi nous revenons de l'exil." Compte tenu de "la posture rebelle de certains juges de la Cour suprême", lui et ses collègues "ne peuvent pas rester silencieux".

Amnistie pour tous, mais pas pour Puigdemont

En début juillet, la plus haute cour d'Espagne a rejeté le dossier contre Puigdemont en raison d'erreurs formelles, mais la justice espagnole continue de le poursuivre pour détournement de fonds et la charge de sédition.

Peu de jours plus tôt, la Cour suprême a refusé à Puigdemont une grâce, malgré la loi d'amnistie controversée, invoquant la charge de détournement de fonds et maintenant en vigueur le mandat d'arrêt de 2017. Puigdemont a fait appel de cette décision.

L'amnistie était destinée à bénéficier aux activistes catalans poursuivis par la justice espagnole après la tentative ratée de sécession de la Catalogne en 2017. Puigdemont était l'instigateur principal du référendum qui a plongé le pays dans l'une de ses plus graves crises politiques. Après avoir fui en exil, Puigdemont a été élu député européen en 2019. Il réside récemment en Belgique.

La promesse d'amnistie était une condition préalable pour que les partisans de l'indépendance au Parlement de Madrid permettent au socialiste Pedro Sánchez de se faire réélire comme Premier ministre d'Espagne en novembre.

La Commission n'a pas encore rendu de décision concernant la possible immunité de Puigdemont en tant que député européen. Quelles que soient les décisions, Puigdemont continue d'exprimer sa détermination à assister à la séance du Parlement régional catalan.

