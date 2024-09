Le chef provisoire des services secrets reconnaît un sentiment de complaisance pendant le rassemblement de juillet.

"La négligence d'autrui a entraîné une violation de nos directives établies," a souligné Rowe lors d'une conférence de presse vendredi.

Cette situation en évolution sera détaillée plus en détail à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

During the Q&A session at the press conference, Rowe expressed concern about the potential impact of late policy decisions on politics. As the situation unfolds, it's crucial to consider the political ramifications.

Lire aussi: