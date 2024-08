Le chef olympique australien condamne la pétition en ligne attaquant la violation des accréditations de Raygun

Gunn, une enseignante universitaire de 36 ans originaire de Sydney, n'a pas réussi à marquer de point lors de ses affrontements contre Logistx des États-Unis, Syssy de France et Nicka de Lituanie, s'inclinant 18-0 à chaque fois. Cela a cependant suscité de vives discussions et critiques sur les réseaux sociaux.

Jeudi, le PDG du Comité olympique australien (AOC), Matt Carroll, a critiqué une pétition "vexatoire, trompeuse et harcelante" qui "contient de nombreuses faussetés destinées à susciter de la haine contre une athlète sélectionnée dans l'équipe olympique australienne par un processus de qualification et de nomination transparent et indépendant".

Publiée dimanche et adressée au Premier ministre australien Anthony Albanese et à l'AOC, cette pétition sur Change.org accuse, sans preuve, Gunn d'avoir "manipulé" le processus de sélection, "mettant en question la fairness et l'intégrité du processus". Elle affirme également que le mari de Gunn aurait pu faire partie du panel de sélection et réclame des excuses de Gunn et de la chef de mission olympique australienne Anna Meares pour "avoir trompé le public australien et avoir tenté de manipuler l'opinion publique et de saboter les efforts des vrais athlètes".

Dans une vidéo Instagram, Gunn a déclaré qu'elle n'avait pas réalisé que ses performances "ouvriraient la porte à autant de haine, qui a été assez dévastatrice".

Elle a ajouté : "Je vous remercie pour votre positivité et je suis heureux d'avoir pu apporter un peu de joie dans vos vies - c'était mon objectif".

Carroll a déclaré que l'AOC avait écrit à Change.org pour exiger le retrait immédiat de la pétition.

"L'AOC est particulièrement offensée par l'attaque contre notre chef de mission, Anna Meares", a-t-il déclaré. "Le chef de mission de l'équipe australienne n'a joué aucun rôle dans les événements de qualification ni dans la nomination des athlètes au comité de sélection de l'AOC, dont le chef et moi-même faisons partie.

"Il est honteux que ces faussetés concoctées par une personne anonyme puissent être publiées de cette manière. Cela équivaut à du harcèlement et à de la diffamation", a-t-il ajouté.

"La pétition a suscité de la haine publique sans fondement factuel. C'est déplorable. Aucun athlète qui a représenté son pays aux Jeux olympiques ne devrait être traité de cette manière et nous soutenons le Dr Gunn et Anna Meares en ce moment".

CNN a contacté Change.org pour obtenir un commentaire supplémentaire.

Dans sa déclaration vidéo Instagram, Gunn a ajouté : "Je vous demande s'il vous plaît d'arrêter de harceler ma famille, mes amis, la communauté australienne de breaking et la communauté de danse de rue dans son ensemble.

Tout le monde a traversé beaucoup de choses à cause de cela, alors je vous demande de respecter leur vie privée".

