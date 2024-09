- Le chef militaire israélien propose une option de sortie pour Sinwar du territoire de Gaza

Les discussions sur un cessez-le-feu et la libération des otages étant au point mort, Israël propose une voie de sortie pour le chef de Hamas, Yahya al-Sinwar, et sa famille à partir de la bande de Gaza. "Je suis prêt à établir un passage sécurisé pour Sinwar, sa famille et toute personne les accompagnant", a déclaré le général-major israélien chargé des otages et des personnes disparues, Gal Hirsch, lors d'un entretien avec le service d'informations financières de Bloomberg.

"Nous recherchons le retour des otages. Nous cherchons le désarmement, la dé-ideologisation, et vous pouvez parier que nous aurons une nouvelle structure de leadership pour Gaza", a expliqué Hirsch.

Selon le rapport, l'officier de liaison du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour le retour des otages a proposé cette proposition il y a environ deux jours. Hirsch n'a pas souhaité commenter toute réaction potentielle.

La localisation de Sinwar reste un mystère. Des rumeurs circulent sur sa cachette dans un système de tunnels étendu sous la bande de Gaza.

Un représentant de Hamas a déclaré à une agence de presse allemande à Beyrouth mi-janvier qu'il n'était pas question pour les dirigeants de Gaza de partir de leur plein gré. "C'est soit la victoire, soit le martyre", a confié un initié de Hamas. "Gaza est notre terre, et nos vies sont aussi précieuses que celles de n'importe qui d'autre."

Les discussions sur la mise en place d'un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza, médiatisées par l'Égypte, les États-Unis et l'État du Golfe du Qatar, et la libération des otages israéliens détenus par Hamas sont actuellement au point mort.

Lire aussi: