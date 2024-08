Le chef médical plaide pour des mesures de sécurité renforcées contre l'agression dans les milieux cliniques

Les professionnels de santé en Allemagne demandent des mesures de sécurité renforcées contre l'hostilité. Markus Beier, président de l'Association des médecins généralistes et des généralistes, a déclaré aux journaux du groupe de médias Funke que leur personnel était de plus en plus cible de violences et de comportements irrespectueux. Andreas Gassen, chef de l'Association des médecins des caisses d'assurance maladie, avait précédemment exprimé ses préoccupations quant à la hausse des patients violents dans les établissements médicaux.

Selon Beier, la violence physique réelle est rare, mais elle se produit occasionnellement. Il attribue l'augmentation des agressions à un facteur important contribuant à la pénurie croissante de professionnels de santé dans ces domaines : "Si les médecins et les infirmiers subissent régulièrement des insultes de la part des patients, l'attrait de choisir cette profession diminue considérablement", a expliqué Beier aux journaux Funke.

Beier a suggéré d'inclure les cabinets médicaux dans la future législation visant à renforcer la protection des forces déployées, sur laquelle le ministère fédéral de la Justice travaille actuellement. La loi proposée vise à renforcer les sanctions pénales pour protéger les services d'urgence, en réponse à une augmentation des incidents contre les personnels des services d'urgence, notamment la police, les pompiers et les services de secours, ces dernières années.

En réponse aux commentaires de Gassen, le ministre Buschmann a déclaré son intention d'étudier les modifications possibles de la réforme prévue. "Nous cherchons à protéger les secours tels que les pompiers, les policiers et le personnel médical dans les ambulances contre le harcèlement et la violence", a déclaré Buschmann le mardi dernier au "Neue Osnabruecker Zeitung".

Il a ajouté : "Nous examinons si nous rencontrons des circonstances similaires dans les cabinets médicaux et un intérêt juridique correspondant - je prévois de discuter personnellement de cette question avec M. Gassen. Une réunion est prévue."

