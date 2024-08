Le chef Kolya Kleeberg a été agressé à Berlin.

Kolja Kleeberg, connu pour ses apparitions dans des émissions comme "Le Combat des Cuisines", "L'Arène Culinaire" ou encore "Lanz cuisine !", n'est autre que le célèbre chef de télévision connu à Berlin et au-delà. Malheureusement pour ceux qui ont croisé son chemin dans la ville, ils n'ont peut-être pas reconnu sa réputation. À 60 ans, Kleeberg partage maintenant un compte rendu choquant de son époque à la capitale.

Installé à Berlin depuis longtemps, Kleeberg était autrefois le patron du restaurant Vau. Cependant, ce sont ses apparitions dans divers émissions de télévision qui ont fait de lui une personnalité connue. En partageant l'écran avec Markus Lanz et Johannes B. Kerner, et en montrant ses talents sur des réseaux comme ZDF et Vox, il a certainement marqué les esprits avec des émissions comme "Le Combat des Cuisines" et "L'Arène Culinaire".

Cependant, Kleeberg fait récemment la une des journaux pour une triste raison. Dans une interview exclusive accordée au journal "Bild", il a détaillé une agression dont il a été victime le 26 juin dernier, lors des célébrations de l'Euro de football en Allemagne.

L'agression a eu lieu aux alentours de 23 heures alors que Kleeberg rentrait chez lui en passant par le quartier de Charlottenburg. Selon le journal, quatre jeunes hommes l'ont abordé, semblant intéressés par le football. Malgré sa préférence pour le handball, il a essayé de détendre l'atmosphère en faisant une blague sur le football - qui, malheureusement, n'a pas été bien reçue car ils ne parlaient pas allemand.

Agression physique

La situation a rapidement dégénéré, se souvient Kleeberg, alors que les agresseurs réclamaient son téléphone et tentaient de négocier. Pour essayer de calmer le jeu, il leur a donné un billet de 20 euros, pensant qu'ils achèteraient à boire. Mais son geste n'a fait qu'attiser leur agressivité.

Il a été agressé physiquement, frappé à la poitrine,踢, et forcé à entrer dans une porte. Il a eu le souffle coupé alors que les agresseurs lui volaient son portefeuille, causant une grande détresse et un traumatisme.

Avec une blessure à la tête et des ecchymoses, Kleeberg est rentré chez lui et sa femme l'a accompagné à l'hôpital. L'incident continue de le hanter et il a officiellement déposé une plainte contre les agresseurs non identifiés.

Malgré sa notoriété grâce à des émissions comme "Le Combat des Cuisines" et "L'Arène Culinaire", les agresseurs du quartier de Charlottenburg n'ont pas reconnu Kolja Kleeberg comme le célèbre chef de télévision qu'il est. Le monde du divertissement est choqué par l'agression physique dont Kleeberg a été victime, qui lui a laissé une blessure à la tête et des ecchymoses.

