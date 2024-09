Le chef expérimenté d'un cartel mexicain de la drogue se prépare à comparaître devant le tribunal de New York.

Depuis plus de deux décennies, les forces de l'ordre américaines traquent Zambada, ce qui a abouti à son arrestation le 25 juillet lorsqu'il est arrivé à l'aéroport d'El Paso à bord d'un avion privé, accompagné d'un autre chef de cartel recherché, Joaquín Guzmán Loépez. Selon les autorités fédérales, cela s'est produit à l'extérieur d'El Paso.

Dans une lettre ultérieure, Zambada a affirmé avoir été enlevé de force au Mexique et transporté aux États-Unis par Guzmán Loépez, dont le père, Joaquín "El Chapo" Guzmán, est le cofondateur du cartel de Sinaloa et est actuellement incarcéré.

Les procureurs américains de Brooklyn ont demandé au juge de maintenir Zambada en détention jusqu'à son procès. S'il est reconnu coupable de toutes les charges, Zambada, 76 ans, encourt une peine minimale de prison à vie et la possibilité de la peine de mort.

Dans leur lettre au juge, les procureurs ont décrit Zambada comme "l'un des trafiquants de drogue les plus notoires et les plus dangereux du monde".

"Le défendeur a maintenu un stock d'armes militaires de pointe pour protéger sa personne, ses substances illégales et son territoire", a déclaré la lettre. "Sa force de sécurité privée heavily armed a servi de protection personnelle et a protégé les envois de drogue à travers le Mexique, la Colombie, l'Équateur et au-delà. De plus, Zambada a maintenu une liste de 'sicarios', ou tueurs à gages, qui ont commis des meurtres et des enlèvements sanglants, maintenant l'ordre au sein de son organisation, contrant les défis des rivaux et éliminant ceux qui coopéraient avec les forces de l'ordre."

Selon les procureurs, Zambada a même ordonné le meurtre de son propre neveu quelques mois plus tôt.

During a previous hearing in Texas, Zambada pleaded not guilty to the charges.

L'arrestation surprise de Zambada a déclenché des violences entre les factions rivales du cartel de Sinaloa au Mexique. Plusieurs vies ont été perdues dans des échanges de tirs. Les écoles et les entreprises de Culiacan, la capitale de Sinaloa, ont été fermées en raison des combats. Les affrontements sont thought to be between factions that support Zambada and those loyal to other sons of "El Chapo" Guzmán, who was convicted of drug and conspiracy charges and given a life sentence in the US in 2019.

Les raisons derrière la reddition de Guzmán Loépez aux autorités américaines et sa décision d'amener Zambada avec lui restent incertaines. Guzmán Loépez est actuellement en attente de procès pour des charges distinctes de trafic de drogue à Chicago, où il a également plaidé non coupable de diverses infractions en justice fédérale.

En raison des charges qui pèsent contre lui, les procureurs américains argumentent fortement que Zambada devrait rester en détention jusqu'à son procès en raison de sa nature dangereuse et de ses actions passées. Tout au long de sa carrière criminelle, Zambada a utilisé une force de sécurité privée heavily armed, un stock d'armes militaires de pointe et un groupe de tueurs à gages pour protéger ses activités illégales et maintenir le contrôle sur son organisation criminelle.

