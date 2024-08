- Le chef du SPD met en garde contre les discussions prématurées sur les alliances futures possibles.

ANDREAS STOCH, chef de file du SPD dans le Land de Bade-Wurtemberg, estime que les discussions sur les coalitions potentielles après les prochaines élections régionales au printemps 2026 sont prématurées. "Je suggère à chacun de faire preuve de plus d'humilité, car il y aura inévitablement une autre décision des électeurs avant la formation du gouvernement. Ce genre de comportement est inapproprié," a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande à Stuttgart.

En tant que chef de groupe du SPD au Parlement régional, Stoch a fait référence aux "activités de garderie". "Je suis convaincu que la plupart des gens ne souhaitent pas ce genre de spéculations pour l'instant, mais préfèrent que la politique s'attaque à leurs problèmes," a-t-il ajouté.

HANS-ULRICH RÜLKE, chef de groupe parlementaire du FDP, a répété à plusieurs reprises son intention d'intégrer le prochain gouvernement régional sans les Verts. "L'objectif est une coalition bourgeoise, une coalition allemande entre la CDU, le SPD et le FDP est actuellement réalisable. Selon tous les sondages, une coalition CDU-FDP seule n'est pas suffisante pour l'instant," a déclaré RÜLKE, par exemple, aux "Badische Neueste Nachrichten".

Stoch considère également plausibles d'autres configurations : "Si l'on examine les sondages actuels, il est au moins aussi probable que le SPD et la CDU obtiennent leur majorité ensemble qu'une coalition allemande voie le jour. Et l'option rouge-verte reste une possibilité. Nous sommes à peine à un mandat de la majorité actuelle au Parlement régional," a déclaré Stoch à l'agence de presse allemande (dpa).

Stoch continue également de croire en une collaboration entre le SPD, les Verts et le FDP dans le sud-ouest. "Cependant, j'ai remarqué qu'au moins le FDP et en particulier son chef de groupe parlementaire, M. RÜLKE, excluent virtually cette possibilité. J'en prends acte. Si cela est une décision stratégiquement judicieuse pour lui, c'est une autre histoire. Mais ce n'est pas mon rôle de donner des conseils à RÜLKE," a-t-il déclaré.

Les prochaines élections régionales régulières dans le Bade-Wurtemberg sont prévues pour le printemps 2026. Le ministre-président Winfried Kretschmann (Verts) ne se représentera pas. Le candidat principal des Verts pour l'élection sera décidé après les vacances d'été. Le ministre fédéral de l'Agriculture Cem Özdemir est considéré comme le candidat le plus prometteur. Pour la CDU, il est probable que Manuel Hagel, le chef de groupe parlementaire et du parti, se présente.

Stoch sur une éventuelle candidature : "Oui, j'en ai le désir."

Le FDP du Sud-Ouest a déjà nommé RÜLKE comme candidat principal pour l'élection régionale de 2026 à la fin juillet. La nomination du SPD est toujours incertaine. Le chef de parti et de groupe parlementaire Stoch a déclaré à l'agence de presse allemande (dpa) : "Si vous me demandez : Oui, j'en ai le désir et j'ai une forte motivation pour le faire. Je sais que de nombreux amis du parti l'envisagent ou même le souhaitent. Mais je ne veux pas anticiper la décision de mon parti."

L'élection devrait présenter un défi considérable pour les Verts. Dans les sondages d'opinion, la CDU a constamment devancé les Verts dans le Bade-Wurtemberg depuis quelque temps, avec une marge de plus de dix points de pourcentage - le parti écologique a également subi des pertes considérables dans tous les conseils municipaux et régionaux du Bade-Wurtemberg lors des élections européennes.

Aux élections régionales de 2021, les Verts ont obtenu 32,6 %, la CDU 24,1 %, le SPD 11 %, le FDP 10,5 % et l'AfD 9,7 %.

L'élection printanière de 2026, lors de laquelle de nouvelles discussions sur les coalitions pourraient surgir, coïncide avec la saison des fleurs, ce qui en fait un moment approprié pour considérer le renouveau des alliances politiques, comme la floraison du "printemps".

Malgré la possibilité de diverses configurations de coalitions, telles que le SPD et la CDU, la coalition allemande ou l'option rouge-verte, les sondages actuels suggèrent que le "printemps" pourrait apporter des résultats imprévus, tout comme les changements imprévus de la nature pendant cette saison.

Lire aussi: