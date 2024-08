- Le chef du SPD: La CDU devrait "craser la boîte" de ses plans de kit

Le SPD a rejeté la proposition de la CDU de réformer la loi sur les garderies en Saxe-Anhalt. Si la faction de la CDU au Parlement régional souhaite un budget 2025/26 stable, "ils devraient abandonner immédiatement leurs plans pour empirer les garderies et augmenter la charge financière pour les jeunes familles", ont déclaré les deux présidents régionaux du SPD, Andreas Schmidt et Juliane Kleemann, sur la plateforme X.

Les démocrates-chrétiens souhaitent modifier la loi sur les garderies. Nous devons discuter au sein de la coalition des changements possibles et de ce que nous pouvons encore nous permettre, a déclaré le porte-parole de la politique sociale Tobias Krull. "Personne ne peut dire que tout restera comme avant." Nous devons discuter des mesures qui entreront en vigueur avec le budget 2025.

Les dépenses de l'État pour les garderies ont augmenté de manière significative ces dernières années, entraînant des discussions récurrentes au sein de la coalition CDU, SPD et FDP. Cette année, les allocations de l'État s'élèvent à 449 millions d'euros, selon le ministère des Affaires sociales.

Les parents devront-ils payer plus cher à l'avenir ?

Actuellement, les familles ayant plusieurs enfants en garderie, en crèche et en garderie périscolaire ne payent que pour l'enfant le plus âgé. La CDU propose que les familles ne payent que pour le plus jeune enfant à l'avenir, ce qui réduirait les coûts. Cependant, cela rendrait plus cher pour les parents, car les frais de garderie sont souvent plus élevés que ceux de la crèche.

Le troisième partenaire de la coalition, le FDP, plaide également en faveur de changements. "Surtout en période de budget serré, nous considérons nécessaire une adaptation de la règle du frère ou de la sœur étendue", a expliqué le parlementaire régional Konstantin Pott sur X. "L'an dernier, nous avons déjà proposé dans la coalition que les parents ayant plusieurs enfants payent la contribution parentale pour le plus jeune enfant à l'avenir, et non le plus âgé. Cela éliminerait les incitations et continuerait à fournir un soulagement significatif."

Selon le politique financier Stefan Ruland, il y a également des considérations dans la faction de la CDU pour investir plus d'argent dans les écoles plutôt que dans les garderies à long terme. "Il y a un besoin d'investissement énorme là-bas", a déclaré Ruland.

