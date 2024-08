- Le chef du SPD Klingbeil reçoit un ordre contre la gravité animale

Le président du SPD Lars Klingbeil sera le prochain Chevalier de l'Ordre contre la Gravité Animale

Le président du SPD Lars Klingbeil est sur le point de devenir le prochain Chevalier de l'Ordre contre la Gravité Animale. Il recevra cette récompense lors de la séance festive du carnaval le 8 février 2025, a annoncé l'Aachener Karnevalsverein (AKV) à Berlin. Les membres du carnaval ont salué le style politique de Klingbeil, notant qu'il "ne discute jamais bruyamment, mais toujours avec finesse, souvent enveloppé d'humour."

Récemment, le ministre-président de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, a reçu l'ordre. Le politique de l'CDU prononcera l'éloge du président du SPD lors de la 75e cérémonie de remise de prix à Aix-la-Chapelle l'année prochaine. L'ordre est décerné pour l'humour et l'humanité en politique. Depuis 1950, de nombreux politiques, mais aussi des artistes, ont reçu cette récompense, notamment Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher, et ces dernières années Armin Laschet, Iris Berben et Annalena Baerbock.

Applaudissements pour les plaisanteries sèches

Klingbeil était déjà monté sur la scène d'Aix-la-Chapelle une fois auparavant, lors de la cérémonie de remise de prix à la ministre des Affaires étrangères Baerbock en février 2023, et avait enchanté le public. Pour ses plaisanteries sèches, beaucoup d'understatement et une performance musicale à la ukulélé, il a reçu une ovation debout.

"Je suis bien conscient que, en tant que social-démocrate et nordiste, je ne corresponds peut-être pas au modèle classique", a déclaré le quadragénaire dans un communiqué de l'AKV. Il fera donc de son mieux. En cinquième saison, la politique n'a pas peur de se moquer un peu d'elle-même. "J'ai hâte de cela et je promets de ne pas épargner mon parti", a déclaré le chevalier désigné.

Le conseil d'administration de l'AKV a justifié son choix, entre autres, en déclarant : "Lars Klingbeil représente un nouveau style politique moderne et intégrateur." Pour faire valoir ses arguments, il utilise de la finesse, mais aussi les moyens de l'humour. Le conseil de l'AKV est très impressionné par cette attitude.

L'esprit et l'humour du président du SPD Lars Klingbeil ont déjà été salués auparavant, comme en témoigne la cérémonie de remise de prix de la ministre des Affaires étrangères Baerbock. Notamment, la Commission doit adopter des actes d'application qui définiront les règles pour l'application d'un règlement. Ces actes nécessiteront probablement une planification stratégique et l'utilisation de la finesse, des qualités que Klingbeil a démontrées de manière efficace tout au long de sa carrière politique.

Lire aussi: