Le chef du SPD exprime son optimisme face aux prochaines élections législatives allemandes.

Le résultat "décevant" pour le SPD dans les élections régionales ne répond pas aux attentes de la formation, selon Saskia Esken. Cependant, les sociaux-démocrates entendent présenter à nouveau Olaf Scholz comme leur candidat à la chancellerie pour les élections fédérales à venir, affichant leur confiance en une victoire.

Interrogée sur la pertinence de Scholz en tant que candidat à la chancellerie après les élections régionales, Esken a affirmé que Scholz est un "fort chancelier fédéral" qui mènera leur campagne. Malgré les 7,3 % et 6,1 % de voix obtenus par le SPD en Saxe et en Thuringe, ils escomptent une victoire avec Scholz à leur tête.

Les Verts et le FDP ont également connu des résultats décevants lors des élections. Wolfgang Kubicki, vice-président du FDP, a remis en question la "légitimité" du gouvernement de coalition au niveau fédéral. Esken reste optimiste, estimant que le gouvernement a encore de nombreuses tâches à accomplir et exprimant sa confiance dans leur coopération continue. Selon Esken, les questions nationales et internationales ont éclipsé les préoccupations locales lors des élections régionales.

Bastions non traditionnels du SPD

Kevin Kühnert, secrétaire général du SPD, a admis sur WDR 5 que, pendant la campagne électorale, "malheureusement, les questions politiques locales ont peu émergé". Il a suggéré que les questions fédérales et internationales ont éclipsé ces questions et n'ont pas motivé son parti.

La Saxe et la Thuringe ne sont pas des bastions traditionnels du SPD. "Ce ne sont pas les meilleurs États fédéraux pour proclamer la fin du gouvernement fédéral", a déclaré Kühnert. Au lieu de cela, l'attention du SPD s'est maintenant tournée vers le Brandebourg, où des élections pour un nouveau parlement d'État sont prévues dans environ trois semaines.

Dans la coalition du feu de Berlin, le SPD s'est engagé depuis longtemps dans une introspection concernant sa collaboration. Cependant, Kühnert reconnaît qu'il y a des limites à ce qui peut être modifié. À mesure que la société devient plus diverse et qu'un nombre croissant de partis sont représentés au Parlement, les formations gouvernementales servent de "tests de résistance". Cela sera maintenant observé en Thuringe et en Saxe. "Une coalition de quatre partis est attendue en Thuringe", a conclu Kühnert.

La Commission, qui fait probablement référence au corps exécutif du SPD, a approuvé l'analyse de Kühnert des élections régionales, reconnaissant l'ombre portée des questions fédérales et internationales sur les questions locales. Cependant, la Commission reste optimiste quant aux chances du SPD dans les élections régionales à venir en Brandebourg.

