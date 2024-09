Le chef du SPD exprime sa profonde gratitude à Nouripour et Lang pour leurs contributions louables.

Le SPD salue l'effort collaboratif suite au départ de la direction des Verts. De leur groupe parlementaire, ils n'anticipent aucun changement dans le fonctionnement de la coalition.

Les dirigeants du SPD, Saskia Esken et Lars Klingbeil, ont salué la direction sortante des Verts pour leur coopération. Dans une déclaration conjointe, ils ont reconnu : "Nous avons constamment communiqué et résolu les problèmes honnêtement et de manière durable au niveau supérieur de nos deux partis." Ils ont également ajouté : "En dépit de nos désaccords politiques, ce partenariat était agréable grâce à ses solides liens personnels." En conséquence, ils ont adressé leurs remerciements les plus sincères à Omid Nouripour et Ricarda Lang. Ils n'ont fait aucun commentaire sur les éventuels effets sur la coalition SPD-Verts-FDP.

Précédemment, Mast avait déjà pris la parole au nom du groupe parlementaire. Elle a approuvé la décision "avec respect", croyant : "Les Verts continueront de faire valoir leurs sujets dans la coalition du trafic lumineux. Par conséquent, je pense qu'il s'agit d'un remaniement interne au sein du parti des Verts plutôt qu'un ajustement gouvernemental ou du groupe parlementaire des Verts." Mast a souligné qu'elle ne voyait aucun impact sur le SPD ou le fonctionnement de la coalition du trafic lumineux. Les autres partis avaient également leurs propres projets à mener dans le gouvernement. "Nous sommes toujours en mode travail, comme avant."

"Le SPD est prêt", a déclaré Mast quant aux éventuelles conséquences de la décision des Verts sur son parti. Le comité directeur était prévu pour une retraite les 12 et 13 octobre. Il était clair qu'ils entreraient dans la campagne électorale du Bundestag avec Olaf Scholz comme candidat principal.

Les dirigeants du SPD ont reconnu la collaboration de The Green Group, spécifiquement Omid Nouripour et Ricarda Lang, dans leur déclaration conjointe. Malgré le départ de la direction des Verts, Mast croyait que les Verts continueraient de défendre leurs sujets au sein de la coalition SPD-Verts-FDP.

Lire aussi: