Le chef du SPD est optimiste quant aux prochaines élections législatives allemandes.

La dirigeante du SPD, Saskia Esken, reste optimiste pour l'élection fédérale de 2025 malgré les résultats décevants de son parti lors des élections régionales en Saxe et en Thuringe. Dans une interview à Deutschlandfunk, elle a déclaré : "Les résultats du dimanche sont très décevants et ne sont en aucun cas à la hauteur de nos attentes." Cependant, elle estime qu'Olaf Scholz, un "fort chancelier fédéral", les guidera en tant que candidat au poste de chancelier lors de la campagne électorale, les menant à la victoire. Elle a ainsi répondu à une question sur la capacité de Scholz à mener le SPD à l'élection fédérale après les élections régionales. Le SPD a remporté 7,3 % et 6,1 % des voix en Saxe et en Thuringe respectivement.

De même, les Verts et le FDP ont également connu de mauvais résultats lors des élections. Le vice-président du FDP, Wolfgang Kubicki, a remis en question la "légitimité" de la coalition fédérale. Esken est optimiste, affirmant que le gouvernement avait encore beaucoup à accomplir et qu'elle était confiante dans leur capacité à travailler efficacement ensemble. Selon Esken, les questions nationales et internationales ont éclipsé les questions locales lors des élections régionales.

Pas des bastions du SPD

Le secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, a reconnu que les questions politiques locales étaient rarement abordées, les questions fédérales et internationales prenant le dessus pendant la campagne. Dans une interview sur WDR 5, il a déclaré : "Quiconque était sur le terrain pour faire campagne a réalisé que, malheureusement, il y avait très peu de questions politiques locales..." À la fois la Saxe et la Thuringe ne sont pas considérées comme des bastions du SPD. "Ce ne sont pas les meilleurs États fédéraux pour proclamer la fin du gouvernement fédéral", a conclu Kühnert.

L'attention du SPD se tourne maintenant vers le Land de Brandebourg, où les électeurs choisiront un nouveau parlement régional dans environ trois semaines. Dans le gouvernement de coalition de Berlin, le SPD a pratiqué l'autocritique en ce qui concerne la coopération. Cependant, à mesure que la société devient plus diverse et que le parlement représente plus de partis, la formation des coalitions devient de plus en plus difficile, comme on l'a vu en Thuringe et en Saxe. "Une coalition de quatre partis est attendue en Thuringe", a ajouté Kühnert.

La Commission pourrait devoir aborder la question de la complexité croissante des formations de coalition en raison de la diversification de la société et de la représentation de plus

Lire aussi: