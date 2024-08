Le chef du SPD, Esken, rejette la proposition de Merz de sanctuaire

La dirigeante du SPD, Saskia Esken, refuse une collaboration entre les sociaux-démocrates et l'Union pour renforcer les réglementations sur l'asile sans l'accord des partenaires de la coalition. Dans une interview avec RBB, elle a déclaré qu'il est important pour un chef de gouvernement d'explorer les possibilités de coopération avec le leader de l'opposition dans des circonstances difficiles et des problèmes graves. Cependant, elle a précisé : "bien sûr, nous n'allons pas poursuivre une telle coopération au-delà des Verts et du FDP, nos partenaires de coalition".

Le mardi, le chancelier SPD Olaf Scholz et le président de la CDU Friedrich Merz ont eu une discussion approfondie portant sur les conséquences de l'attaque de Solingen. Merz a proposé une coopération sur le renforcement des réglementations sur l'asile à Scholz, avec des plans pour imposer des changements juridiques à travers les factions lors de la prochaine session parlementaire débutant le 9 septembre. Il a suggéré de faire passer ces changements avec une majorité de soutien de l'Union et du SPD.

Cependant, Esken a mis en évidence la nécessité d'identifier les raisons de l'échec de la deportation de l'auteur présumé de l'attaque de Solingen et de prévenir la radicalisation supplémentaire en Allemagne.

"Je ne peux pas comprendre cela en tant que Vert"

Les Verts ont accusé Merz d'exploiter l'attaque de Solingen à des fins politiques : "Nous avons des élections d'État à venir. Je comprends cela dans une certaine mesure. Mais j'aimerais que nous ne fassions pas de politique partisane maintenant", a déclaré le ministre de l'Agriculture Cem Özdemir sur "Early Start" de ntv. Merz ignore le fait que les changements de loi dans le domaine de l'asile ont été passés conjointement avec les Verts. De plus, Merz ignore le fait que l'attaque de Solingen n'était pas due à une faille juridique, mais à l'inadéquation de l'application des règles par les autorités.

Cependant, le ministre vert a également critiqué l'incompétence des autorités de sécurité allemandes : "Les autorités de sécurité allemandes fonctionnent avec des arcs et des flèches tandis que d'autres utilisent la haute technologie", a déclaré Özdemir. "Il y a des lacunes juridiques, par exemple, qui obligent les services étrangers à nous fournir des informations que nos services ne peuvent pas obtenir legally. Cela n'a aucun sens pour toute personne raisonnable. Je ne peux pas comprendre cela en tant que Vert non plus."

"Nous avons un problème"

De même, le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck a expliqué qu'il y avait "beaucoup à faire" dans le domaine de la politique de sécurité. Il a mentionné l'équipement et les pouvoirs des autorités de sécurité, la lutte contre la radicalisation et la gestion de la migration. "Nous avons un problème", a déclaré Habeck. L'augmentation du nombre de réfugiés depuis 2015 correspond à une augmentation des criminels violents. "Ceux qui abusent de notre hospitalité ou de la valeur

Lire aussi: