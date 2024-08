Le chef du SPD, Esken, refuse la proposition de Merz pour un refuge.

La cheffe du SPD, Saskia Esken, refuse de collaborer avec l'Union sur l'assouplissement des lois sur l'asile sans les autres partenaires de la coalition. Elle estime qu'en situation difficile, il est important pour un chef de gouvernement de discuter de la coopération potentielle avec le leader de l'opposition, mais pas au détriment des Verts et du FDP, leurs partenaires de coalition.

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président de la CDU, Friedrich Merz, ont eu une longue conversation mardi, portant principalement sur les suites de l'attaque de Solingen. Merz a proposé une collaboration avec le SPD sur la politique migratoire, dans le but de faire évoluer la loi lors de la prochaine session parlementaire qui commence le 9 septembre. Il souhaite travailler avec les parties de la coalition qui sont ouvertes à cette approche, dans le but de faire passer les changements avec une majorité de soutiens de l'Union et du SPD.

Cependant, Esken a souligné la nécessité de comprendre pourquoi la déportation du suspect a échoué et comment prévenir la radicalisation en Allemagne.

"Je ne comprends pas non plus, en tant que Vert"

Les Verts ont accusé Merz d'exploiter l'attaque de Solingen à des fins politiques. "Nous avons des élections étatiques à venir. Je comprends jusqu'à un certain point. Mais j'espère que nous ne faisons pas de politique partisane maintenant", a déclaré le ministre de l'Agriculture Cem Özdemir sur ntv. Merz ignore le fait que les changements de la loi sur l'asile ont été passés ensemble avec les Verts. De plus, Merz détourne l'attention du fait que le problème ne réside pas dans une faille de la loi, mais dans le manque d'application par les autorités. "Cela rend les gens fous, que nous parlions constamment de changements de loi, mais que nous n'appliquions même pas les existantes", a déclaré Özdemir.

Le ministre des Verts a également critiqué l'inefficacité des autorités de sécurité allemandes. "Les autorités de sécurité allemandes sont prises entre les méthodes traditionnelles et la technologie avancée tandis que d'autres utilisent la haute technologie", a déclaré Özdemir. "Il y a des failles dans la loi. Par exemple, les services étrangers doivent nous fournir des informations que nos services sont légalement empêchés d'obtenir. Cela, personne ne le comprend. Je ne comprends pas non plus en tant que Vert."

"Nous avons un problème"

De même, le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck a fait écho à cela. Le vice-chancelier des Verts a reconnu qu'il y avait beaucoup à faire dans le domaine de la politique de sécurité. Dans un message vidéo, Habeck a cité l'équipement et les pouvoirs des autorités de sécurité, la lutte contre la radicalisation et la migration comme exemples. "Nous avons un problème", a déclaré Habeck. Depuis 2015, le nombre de réfugiés a augmenté, ainsi que le nombre de criminels violents. "Ceux qui abusent de notre hospitalité ou de la haute valeur de l'asile n'ont plus le droit d'invoquer

