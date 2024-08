Le chef du SPD de Thuringe, Maier, exprime son désintérêt à poursuivre.

En Thuringe, le Parti de gauche, le SPD et les Verts ont partagé le pouvoir pendant une décennie, avec Bodo Ramelow en tant que ministre-président du côté du Parti de gauche. Cependant, en raison des résultats des élections régionales de 2019, cette coalition ne dispose plus d'une majorité parlementaire et a dû compter sur les votes de l'opposition pour faire passer des décisions majeures, telles que le budget. Ramelow a déclaré qu'il n'était pas intéressé par un autre gouvernement minoritaire.

Malgré une bonne relation de travail avec Ramelow et des progrès significatifs pour la Thuringe même dans la situation de minorité, Maier a annoncé que la coalition avait atteint sa fin.

La Thuringe votera aux côtés de la Saxe ce dimanche prochain. Les sondages indiquent qu'une majorité rouge-rouge-verte est peu probable. L'AfD, extrémiste de droite, identifiée comme telle par l'agence de renseignement intérieure, est en tête en Thuringe depuis plusieurs mois.

Un sondage publié par le magazine "Stern" et la chaîne de télévision RTL mardi a révélé que l'AfD était toujours en tête avec 30 %, suivie par la CDU avec 21 %, l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) avec 18 %, le Parti de gauche à la quatrième place avec seulement 13 %, et le SPD à 7 %. Les Verts et le FDP ne parviennent pas à atteindre le seuil pour réintégrer le Parlement régional, avec 4 % et 2,9 % respectivement.

Maier a déclaré que la coalition entre la CDU, le SPD et la BSW était une option viable. Cependant, il a déclaré que cela ne pourrait se faire que si la BSW de Thuringe était disposée à se concentrer sur les questions thuringiennes.

Maier a rejeté les conditions fixées par Wagenknecht pour participer au gouvernement. Wagenknecht avait fait de l'opposition au déploiement prévu de missiles américains de portée intermédiaire en Allemagne et de sa position sur la guerre en Ukraine des conditions pour un partenariat.

L'élection prochaine au Landtag en Thuringe pourrait potentiellement changer le paysage politique, car les sondages suggèrent que l'AfD extrémiste de droite est en tête. Quels que soient les résultats, une coalition entre la CDU, le SPD et la BSW, telle que proposée par Maier, semble incertaine en raison de la concentration de la BSW sur les questions thuringiennes et des conditions de partenariat de Wagenknecht.

