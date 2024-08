- Le chef du SPD de Thuringe découvre le potentiel de coalition avec BSW dans le contexte.

En ce qui concerne la Thuringe, le candidat principal du SPD, Georg Maier, considère qu'il y a une possibilité viable de coalition avec l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW), à condition que le BSW local devienne plus pragmatique et se concentre sur les questions thuringiennes. Selon les propos du sexagénaire rapportés par "Welt", la présidente fédérale du SPD, Saskia Esken, a suggéré que les associations d'État prennent une décision sur une éventuelle coalition avec le BSW.

Maier a exprimé son désaccord avec Wagenknecht, estimant que ses actions nuisent aux possibilités de coalition. Il a souligné lors de l'entretien avec "Welt" que Wagenknecht fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher une telle alliance, ses revendications n'étant pas compatibles ni avec le SPD ni avec la CDU.

Des élections législatives régionales en Thuringe sont prévues pour le 1er septembre. Selon les sondages récents, la course pour la deuxième place pourrait être serrée entre la CDU et le BSW. Les circonstances politiques sont si complexes qu'à l'heure actuelle, une coalition entre la CDU, le BSW et le SPD semble être la seule option politique réaliste, ce qui garantirait également une majorité. Cependant, Wagenknecht a fait de la question de la guerre et de la paix une condition pour la formation de coalitions dans les États, un sujet relevant de la compétence du gouvernement fédéral, et non des États.

