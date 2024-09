Le chef du secteur de la défense de Boeing, Ted Colbert, démissionne.

Le fabricant d'avions a annoncé que Ted Colbert, responsable de Boeing Defense, Space & Security (BDS), quitte son poste, Steve Parker prenant la relève en tant que dirigeant intérimaire jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent soit nommé ultérieurement. Le PDG de Boeing, Kelly Ortberg, a rendu cette information publique le vendredi, déclarant que Parker prendrait immédiatement la tête des opérations de BDS.

Ortberg a salué les 15 années de service de Colbert au sein de The Boeing Company, mettant en avant ses contributions à la satisfaction des clients, des employés et des communautés, notamment pendant cette période cruciale de rétablissement de la confiance des clients et de maintien de normes élevées.

Boeing traverse actuellement des difficultés financières, ayant annoncé des licenciements suite à une grève impliquant plus de 32 000 de ses travailleurs. Cette mesure fait partie d'une tentative de réduire les coûts.

Le dernier trimestre a vu l'unité Défense, Space & Security de Boeing enregistrer une perte de 913 millions de dollars, en augmentation par rapport à la perte de 527 millions de dollars enregistrée lors de la même période de l'année précédente. La perte annuelle de 2023 s'est élevée à 1,8 milliard de dollars, en baisse par rapport aux chiffres de 2022. Toutefois, à la fois la perte du deuxième trimestre et la perte annuelle de 2023 ont dépassé le montant perdu par l'unité d'avions commerciaux en difficulté de Boeing lors des périodes correspondantes.

Les actions de Boeing ont clôturé la journée de négociation du vendredi en baisse d'environ 1 %, ce qui représente une perte totale d'environ 41 % pour l'année.

(Reporting by Utkarsh Shetti in Bengaluru; Editing by Shounak Dasgupta)

Les difficultés financières de Boeing pourraient avoir un impact sur ses opérations commerciales, car l'unité Défense, Space & Security a enregistré une perte importante lors du dernier trimestre. Avec Boeing confronté à des difficultés financières, la nomination d'un dirigeant intérimaire pour BDS pourrait être une stratégie pour rationaliser les opérations commerciales et réduire les coûts.

