Le chef du programme nucléaire iranien exprime le désir d'une rencontre en face à face avec le chef de l'AIEA, Grossi, à Téhéran.

Iran devrait accueillir prochainement le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour la première fois depuis longtemps, selon les déclarations du chef de l'atome iranien. "Les représentants des deux parties ont discuté de cette question, et une fois les plans synchronisés, Rafael Grossi est invité à se rendre en Iran", a déclaré Mohammad Eslami, responsable de l'organisation atomique iranienne. Cette visite marquera également la première rencontre entre Grossi et le nouveau président modéré d'Iran, Massoud Rajavi. La date du voyage de Grossi en Iran n'a pas encore été confirmée. L'AIEA n'a pas encore commenté les détails éventuels de la visite.

En 2015, l'Iran a accepté de réduire considérablement ses activités nucléaires en échange de la levée des sanctions internationales. Cependant, l'ancien président américain Donald Trump s'est retiré de cet accord en 2018, entraînant une amplification des installations nucléaires de l'Iran et une réduction de la coopération avec l'AIEA. Cette évolution a entraîné une grave crise économique pour le pays en raison de sanctions supplémentaires.

Récemment, Grossi a exprimé des préoccupations concernant le niveau accru d'uranium hautement enrichi en Iran. De plus, il a été déçu que Téhéran ne communique pas avec l'AIEA au sujet de certaines activités nucléaires passées inexpliquées. Il n'y a pas eu de discussions depuis l'élection de Rajavi début juillet. De plus, l'Iran n'autorise pas les inspecteurs expérimentés de l'AIEA à entrer sur son territoire.

During his election campaign, Rajavi emphasized his intention to resume nuclear talks with the Western world with the aim of ending international sanctions against Iran. According to experts, a trip to Tehran by Grossi could signal the beginning of these negotiations. Rajavi is also scheduled to participate in the UN General Assembly in New York towards the end of September.

Eslami a été cité par le journal "Hamshahri" comme déclarant : "Les inspections de l'AIEA se poursuivent, et le nombre d'inspecteurs de l'AIEA a également augmenté." Cependant, l'Iran se réserve le droit de choisir quels inspecteurs sont autorisés à entrer et ne cédera pas à toute pression.

Les négociations pour reprendre les discussions nucléaires entre l'Iran et le monde occidental, telles que mentionnées par le président Massoud Rajavi, pourraient être lancées avec la visite de Rafael Grossi en Iran. Suite à leurs discussions, les représentants des deux parties ont invité Grossi à se rendre en Iran, laissant entendre des négociations potentielles pendant sa visite.

