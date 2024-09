- Le chef du PKK a été condamné à une peine de prison de plus de quatre ans.

Un représentant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) interdit a été condamné à quatre ans et trois mois de détention. La Cour d'appel de Hanseatic à Hambourg l'a déclaré coupable d'appartenir à un groupe terroriste étranger. La cour a conclu que l'homme de 50 ans d'origine turque avait aidé le PKK en Allemagne pendant plus d'un an et demi, atteignant le poste le plus élevé au sein de l'organisation en Allemagne.

Le suspect a été arrêté à Chypre en mars 2023 conformément à un mandat d'arrêt européen émis par l'Allemagne et a été transféré en Allemagne par la suite. Le procès a commencé en novembre 2022. Le procureur fédéral a demandé une peine de quatre ans et demi, tandis que la défense plaidait pour un acquittement. La sentence n'est pas encore confirmée.

Le mandat d'arrêt européen émis par l'Allemagne a conduit à l'arrestation d'une figure importante du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) à Chypre. Malgré les arguments de la défense en faveur d'un acquittement, la Cour d'appel de Hanseatic à Hambourg a maintenu la culpabilité de l'individu pour son appartenance au PKK, un groupe terroriste étranger.

