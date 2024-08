Le chef du parti Wissler: étrangement négligé le danger potentiel de BSW envers le secteur de gauche

Sahra Wagenknecht, ancienne cheffe de la faction de La Gauche, crée le BSW à l'automne 2023, entraînant ses partisans avec elle. Wissler, actuelle cheffe de La Gauche, déclare à présent : C'était prévisible.

Janine Wissler, actuelle cheffe de La Gauche, regarde en arrière avec regret et souhaite que la scission de l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) ait eu lieu plus tôt. Dans une longue tribune publiée dans le magazine en ligne du parti, elle écrit : "Avec le recul, je pense que la séparation aurait dû être défendue bien plus tôt." Elle ajoute : "Je voudrais pouvoir dire que j'étais ignorante, mais ce n'est pas le cas."

Des avertissements sur cette issue avaient été émis "depuis plusieurs années", précise Wissler. "J'étais d'accord avec la critique de fond contre Wagenknecht et ses partisans, mais je n'ai pas vu le danger que cela représentait pour le parti à l'époque", reconnaît-elle.

Lors de son élection en tant que présidente du parti en 2021, elle croyait encore "que La Gauche pouvait maintenir son unité et intégrer de nombreuses idées au sein de ce parti diversifié". Ce n'est que plus tard qu'elle a réalisé "qu'il n'y avait plus de terrain d'entente".

"Le parti a été affaibli de l'intérieur et par des attaques médiatiques pendant des années", déplore-t-elle. Les conséquences de la scission ont été "aussi catastrophiques que prévu", selon elle.

Sahra Wagenknecht, ancienne cheffe de la faction de La Gauche, a créé le BSW à l'automne 2023 et a quitté La Gauche avec ses partisans. Cela a entraîné la dissolution de la faction de La Gauche au Bundestag, car les députés restants ne remplissaient plus les conditions pour avoir un groupe parlementaire. Le Bundestag compte désormais deux groupes : La Gauche et BSW.

Le BSW a réussi à surpasser La Gauche lors des élections européennes en juin au niveau national. De même, lors des élections régionales de septembre en Thuringe, Saxe et Brandebourg, le BSW se distingue, même de manière significative. Selon les sondages nationaux, le BSW obtient généralement entre 8 et 10 %, tandis que La Gauche reste sous les 5 %.

Sahra Wagenknecht, ancienne membre de la faction de La Gauche, a pris la tête de la création du BSW à l'automne 2023, entraînant ses partisans fidèles avec elle. Janine Wissler, reconnaissant à présent ce mouvement, reconnaît qu'elle aurait dû défendre la séparation plus tôt, compte tenu des circonstances actuelles.

Lire aussi: