Le chef du Parti vert a tempéré les anticipations concernant les progrès du sommet sur la migration.

La figure politique verte, Britta Haßelmann, a tempéré les attentes pour la réunion conjointe entre le gouvernement fédéral et l'opposition sur la politique migratoire, en sous-entendant un refus des demandes d'interruption des demandeurs d'asile en mentionnant qu'il n'y a pas de solution unique au problème. "Cela crée l'impression qu'il y a une solution miracle qui résout tout. Ce n'est pas la vérité," a déclaré Haßelmann sur ntv's "Early Start."

En mettant à nouveau en évidence les insuffisances de la sécurité intérieure, Haßelmann a suggéré des investissements financiers importants pour traiter le problème. Elle a plaidé pour un fonds spécial financé par l'emprunt, en faisant parallèles avec l'investissement dans les capacités de défense du pays.

Haßelmann reconnaît les avancées dans la politique des réfugiés

Haßelmann a rejeté les accusations de refus de limiter le nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés, en déclarant : "Bien sûr, nous discutons de la migration, du déplacement et de l'asile. Ce gouvernement le fait depuis trois ans, et nous avons mis en place des mesures législatives importantes qui sont maintenant en cours d'application." En se référant à la loi sur les expulsions, elle a cité les efforts du gouvernement allemand dans ce domaine depuis trois ans.

Haßelmann a affirmé que les individus responsables d'actes terroristes renonçaient à leur droit d'asile. Cette position, a-t-elle expliqué, est partagée par tous les partis. "Et nous, en tant que gouvernement fédéral, avons été en mesure de nous mettre d'accord sur une politique d'asile européenne commune à Bruxelles et à Strasbourg", a-t-elle ajouté. Pour les Verts, le principe de l'asile est "clair comme de l'eau de roche" dans la Constitution, et tout changement doit être en conformité avec la Loi fondamentale, a-t-elle conclu.

Interrogée sur l'utilisation par son co-chef de parti du terme "gouvernement de transition" pour la coalition du trafic lumineux, Haßelmann a d'abord fait référence au travail parlementaire à venir, notamment l'adoption du prochain budget fédéral. En principe, elle a reconnu que le gouvernement avait été élu pour une période de quatre ans. "Cependant, cette approche n'est pas caractéristique de l'Alliance 90/Les Verts", a-t-elle critiqué sa propre coalition, avant d'exprimer l'espoir que les configurations futures soient caractérisées par plus de confiance, de dévouement et de respect entre les partenaires de la coalition.

Le CDU, faisant partie du gouvernement fédéral, a été activement impliqué dans les discussions sur la politique des réfugiés au cours des trois dernières années, aux côtés du parti vert. Haßelmann, une politicienne verte, a reconnu les efforts du gouvernement allemand pour mettre en place des mesures législatives importantes dans ce domaine.

Lire aussi: