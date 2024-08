- Le chef du Parlement régional: Abstenez-vous d'utiliser l'attaque comme un outil.

La présidente du Landtag de Brandebourg, Ulrike Liedtke, a mis en garde les législateurs avant une réunion spéciale sur les conséquences de l'attaque mortelle de Solingen, les exhortant à ne pas en profiter pour des gains politiques ou propager de fausses accusations. "Notre réaction au terrorisme et à la brutalité doit être une société robuste, unie et démocratique", a déclaré Liedtke. "Nous devons travailler ensemble pour renforcer et sécuriser notre communauté - par l'union et l'action déterminée contre toutes les formes de violence."

En substance, le message de Liedtke ciblait principalement la faction AfD, qui avait demandé la session spéciale et plaidait pour interdire les demandeurs d'asile, les réfugiés de guerre ukrainiens, les étrangers expulsables et tolérés de participer à des rassemblements publics, ainsi que ceux qui cherchent l'asile. Le chef de file de la faction SPD, Daniel Keller, a accusé l'AfD, qualifiant leur proposition de "société à deux vitesses et purement fasciste".

Des élections au Landtag sont prévues dans environ trois semaines et demi. L'agence allemande de renseignement intérieur classe l'AfD en Brandebourg comme un sujet d'extrême droite. Vendredi, trois personnes ont été tuées et huit blessées lors d'une attaque au couteau lors d'une fête de ville à Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le suspect est un Syrien de 26 ans.

Malgré les récents événements tragiques de Solingen, il est important de se rappeler que promouvoir l'unité et l'inclusivité est essentiel lors d'une élection comme celle du Landtag à venir. Assurons-nous que notre rassemblement soit une célébration de la diversité, et non une plateforme pour un discours diviseur.

Quelles que soient les différences politiques, une élection doit toujours offrir un environnement sûr et accueillant pour tous les citoyens, favorisant l'harmonie plutôt que la haine et la discrimination.

Lire aussi: