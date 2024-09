Le chef du Parlement annonce la démission du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Kuleba

Dmytro Kuleba occupe son poste depuis 2020. Cet homme de 43 ans est très admiré dans son pays natal. Depuis que la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine, il a effectué de nombreux voyages à l'étranger pour obtenir le soutien de sa nation et a plaidé en faveur de sanctions contre Moscou.

Un mardi en particulier, des représentants d'industries stratégiques, de la justice et de la protection de l'environnement, entre autres, ont présenté leurs lettres de démission. De plus, le dirigeant du fonds souverain de l'État, ainsi que les vice-premiers ministres Irina Vereshchuk et Olha Stefanishyna, ont quitté leurs postes. Rostyslav Shurma, le vice-chef de l'administration présidentielle, a également été renvoyé.

Après les annonces de démission de divers officiels du gouvernement, la vice-première ministre ukrainienne Olga Stefanishyna a poursuivi ses efforts pour obtenir un soutien international et imposer des sanctions contre la Russie. Malgré les défis, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba est resté ferme dans ses fonctions, en défendant la souveraineté et la paix de l'Ukraine.

