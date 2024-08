Suite à l'incident lors de la célébration urbaine - Le chef du MV-CDU a indiqué que le gouvernement fédéral devrait agir ou démissionner.

Le leader de la CDU en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Daniel Peters, a exigé des conséquences sévères à la fois du gouvernement régional de Schwerin et du gouvernement fédéral suite à l'incident de poignardage de Solingen qui a entraîné trois morts et huit blessés. "Si le gouvernement fédéral ne peut pas gérer cela, alors ils doivent démissionner", a souligné Peters, qui est également le chef du groupe parlementaire de la CDU au parlement régional de Schwerin. Il était déçu que la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), voie la principale conclusion de l'incident dans la nécessité pour la société de rester unie et de ne pas se diviser. "Comme si la principale question politique était la réaction de la société aux meurtres de Solingen - et pas les meurtres eux-mêmes."

Peters suggère des politiques d'asile et d'immigration plus strictes

Peters a immédiatement appelé à une approche ferme, à une surveillance accrue dans les cercles pertinents et à une présence policière fédérale et régionale considérablement renforcée. La sécurité des frontières doit être donnée la priorité, et les changements de la loi sur la citoyenneté qui ont permis une naturalisation rapide doivent être immédiatement abrogés. "Ce qui est le plus important, c'est que j'attends un renversement immédiat et efficace des politiques d'asile et d'immigration", a déclaré Peters.

Cela inclut la détention de tous les étrangers expulsables, le refus de tolérer la résistance aux expulsions et la réduction des droits d'asile et d'immigration. " further immigration, especially irregular immigration from the Arab region, cannot be accommodated by Germany without causing long-term damage", a mis en garde le président de la CDU.

Schwesig: "L'attaque brutale est horrible"

Manuela Schwesig, la ministre-présidente de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et actuelle présidente du Bundesrat, a été choquée par l'incident de poignardage de Solingen. "L'attaque brutale contre des personnes qui célébraient l'anniversaire de leur ville à Solingen est horrible", a écrit la politicienne du SPD sur la plateforme X. Ses pensées sont avec les gens de Solingen, en particulier les victimes et leurs familles.

Vendredi soir, un homme a apparemment poignardé au hasard des passants lors d'un festival célébrant le 650ème anniversaire de la ville de Solingen - le "Festival de la diversité". Il s'est ensuite enfui dans la confusion et la panique initiale. Deux hommes âgés de 67 et 56 ans, et une femme de 56 ans, sont décédés. Huit personnes ont été blessées, quatre d'entre elles gravement. L'organisation terroriste IS a revendiqué la responsabilité de l'acte, mais il n'y a actuellement aucune confirmation des autorités de sécurité d'un mobile islamique.

Un Syrien de 26 ans se rend à la police

Selon les rapports de police, un Syrien de 26 ans s'est rendu aux autorités samedi soir. L'homme a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Selon "Der Spiegel", le suspect est arrivé en Allemagne à la fin de 2022 et a déposé une demande d'asile. Il n'était pas connu des autorités de sécurité comme extrémiste islamique. Le parquet fédéral a pris en charge l'affaire et enquête sur le suspect pour meurtre et appartenance à l'organisation terroriste État islamique (EI).

