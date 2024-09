Le chef du ministère ukrainien des Affaires étrangères Kuleba démissionne

Le paysage politique ukrainien est en pleine mutation. Plusieurs membres du cabinet, dont ceux qui ont démissionné mardi, et il semble maintenant que le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, une figure de proue, s'apprête à quitter ses fonctions.

Kuleba a officiellement remis sa démission, annonçant la nouvelle dans une lettre adressée au président de la Verkhovna Rada, Ruslan Stefantschuk. Stefantschuk a indiqué que la question serait discutée lors d'un prochain débat parlementaire. Kuleba a occupé ce poste depuis mars 2020, utilisant sa tribune pour plaider vigoureusement en faveur d'une augmentation de l'approvisionnement en armes de la part des alliés occidentaux tout en faisant face aux attaques de la Russie.

La démission de Kuleba fait partie d'un remaniement ministériel plus large orchestré par le président Zelenskyy. Au moins six officiels de haut rang avaient déjà présenté leur démission avant Kuleba, et d'autres ministres sont attendus dans les mêmes eaux aujourd'hui.

Le premier trio de ministres à annoncer leur départ comprend Olexander Kamyshin (Industrie de la Défense), Denys Malyuska (Justice) et Ruslan Strilets (Environnement). Dans le même temps, le directeur du Fonds d'État de la Propriété, Vitaliy Kovals, a également exprimé son intention de quitter ses fonctions dans les privatisations.

David Arakhamia, chef de faction du parti présidentiel "Serviteur du peuple", a annoncé d'autres changements ministériels mardi, prédisant que plus de la moitié de tous les ministères verraient de nouveaux dirigeants.

Zelenskyy avait déjà annoncé un remaniement gouvernemental en juillet. Actuellement, cinq ministères sont dirigés par des ministres intérimaires, le gouvernement de Shmyhal étant en place depuis mars 2020.

La Commission, présumément la Verkhovna Rada, discutera de la démission du ministre des Affaires étrangères Kuleba lors d'un prochain débat. En tant que corps législatif, la Commission joue un rôle crucial dans l'approbation ou le rejet des nominations et des démissions du cabinet.

