- Le chef du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, démissionne également.

En Ukraine, un remaniement important au sein du gouvernement est en cours. Selon le parti au pouvoir Serviteur du peuple, au moins six officiels du gouvernement, dont des membres du cabinet, ont présenté leur démission, comme annoncé mardi soir. Mercredi matin, la présidence du Parlement a également révélé que le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, avait démissionné.

David Arakhamia, chef de faction du parti du président Volodymyr Zelenskyy, a confirmé sur Telegram mardi : "Comme promis, un grand remaniement du gouvernement aura lieu cette semaine." Selon lui, plus de la moitié des membres du gouvernement seront remplacés.

Six ministres prennent leur retraite en Ukraine

"Demain sera un jour de licenciements, et le lendemain, un jour de nominations", a déclaré Arakhamia le soir, connu pour être un proche du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Déjà mardi soir, plusieurs ministres avaient démissionné, dont les ministres des Industries stratégiques, de la Justice et de la Protection de l'environnement. De plus, Vitaliy Kowal, directeur du fonds d'État pour la propriété, et Irina Vereshchuk et Olha Stefanishyna, vice-premières ministres, ont également démissionné.

De plus, Zelenskyy, selon un décret, a renvoyé Rostyslav Shurma, premier adjoint à la tête de son administration présidentielle.

Zelenskyy n'est pas étranger aux remaniements gouvernementaux

Zelenskyy a souvent réorganisé le gouvernement ukrainien depuis le début de la guerre. L'an dernier, en septembre, il a renvoyé son ministre de la Défense au milieu d'un certain nombre d'affaires de corruption. Récemment, il a remplacé son chef de l'armée après une série de revers sur le champ de bataille.

Le mandat de Zelenskyy, commencé en 2019, était censé prendre fin en mai. Cependant, en raison de la loi martiale en vigueur depuis l'invasion russe en février 2022, il continue de servir temporairement.

