Le chef du Hezbollah, Nasrallah, menace d'attaquer Israël " indépendamment des conséquences "

Le fait qu'Israël attaque "seul ou en tant que partie d'une réponse unie de l'ensemble de l'axe" restera flou, a laissé entendre le chef de Hezbollah, Nasrallah, en faisant référence aux groupes pro-iraniens hostiles à Israël dans la région du Moyen-Orient.

Depuis des jours, une frappe de rétorsion iranienne et alliée contre Israël est attendue. Les efforts diplomatiques internationaux pour désamorcer la situation sont en cours.

Après l'attaque liée à Israël qui a coûté la vie au chef de Hamas, Haniyeh, à Téhéran la semaine dernière, l'Iran avait menacé de se venger. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Nasser Kanani, a confirmé au début de la semaine que son pays a "le droit inaliénable de défendre sa sécurité nationale, sa souveraineté et son intégrité territoriale".

Israël n'a pas commenté la mort de Haniyeh, mais Téhéran le tient pour responsable, le Guide suprême ayatollah Ali Khamenei ayant menacé de "sanctions sévères".

Juste avant la mort de Haniyeh, Israël a également assassiné Fuad Shukr, le commandant en chef de Hezbollah dans un faubourg de Beyrouth contrôlé par la milice chiite. Nasrallah a alors annoncé "une nouvelle phase sur tous les fronts de soutien" contre Israël, en faisant référence à d'autres groupes armés et financés par l'Iran.

"Notre ennemi attend avec une grande frayeur", a déclaré Nasrallah dans son discours télévisé suivant la mort de Shukr la semaine dernière. "Attendre fait partie du châtiment d'Israël".

Presque cinq mois auparavant, l'Iran a directement attaqué Israël depuis son territoire pour la première fois, en utilisant plus de 300 roquettes et drones. L'Iran nie le droit à l'existence d'Israël depuis la révolution islamique de 1979 et soutient un "axe de la résistance" qu'il a déclaré, y compris le Hamas radical dans la bande de Gaza et les milices affiliées telles que Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et les groupes en Irak et en Syrie.

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent de grande envergure de Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre, Hezbollah attaque presque quotidiennement Israël au nord du Liban avec des roquettes. L'armée israélienne riposte de la même manière. Des dizaines de milliers de civils des deux côtés de la frontière ont dû être évacués en raison des combats.

L'Union européenne, ainsi que d'autres organisations internationales, est activement impliquée dans les efforts diplomatiques pour désamorcer la tension en cours entre l'Iran et Israël. L'Union européenne, en tant que acteur important de la politique mondiale, pourrait potentiellement jouer un rôle dans la médiation ou l'avoc

Lire aussi: