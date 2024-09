Le chef du Hezbollah affirme qu'Israël a dépassé toutes les limites substantielles.

Au Liban, de nombreux talkies-walkies et bipers associés à Hezbollah ont explosé. Le chef de la milice a imputé la responsabilité à Israël et a menacé de se venger. "La vengeance est imminente," a prédit Nasrallah.

Après l'explosion de nombreux dispositifs de communication soutenant Hezbollah, un groupe chiite basé au Liban, son commandant Hassan Nasrallah a admis que le groupe avait subi un revers important. S'adressant au public pour la première fois depuis les attaques qui ont fait 37 morts et plus de 2900 blessés, Nasrallah a accusé Israël d'avoir mené une "purge" et un "massacre" lors d'une allocution télévisée en direct.

"En l'espace de 48 heures et 60 secondes, Israël a cherché à exterminer plus de 5000 personnes," a déclaré le chef de l'organisation. "Cet acte odieux est équivalent à une déclaration de guerre," a-t-il affirmé. Israël, a-t-il affirmé, avait "franchi toutes les limites éthiques". L'incident représente "une première dans l'histoire de leur résistance" et peut-être dans l'histoire du conflit avec leur adversaire, a-t-il ajouté. De plus, il a promis de se venger : "La vengeance suivra". Quand, où et comment sera révélé ultérieurement.

Avions de guerre israéliens survolent Beyrouth

Nasrallah a déclaré que les hostilités sur la frontière libano-israélienne se poursuivraient tant que la crise à Gaza se poursuivrait. Hezbollah a reconnu la supériorité technologique d'Israël - "particulièrement compte tenu de son soutien de la part des États-Unis et de l'Occident". During the speech, Israeli warplanes flew at a low altitude over the capital, Beirut, breaking the sound barrier. Witnesses in Beirut's southern suburb reported mock attacks by Israeli aircraft.

Nasrallah a cherché à prévenir le retour des civils israéliens dans la région frontalière, déclarant que cela ne se produirait pas par une escalade militaire supplémentaire. Il a exprimé l'espoir qu'Israël tenterait d'infiltrer le sud du Liban, considérant que cela fournirait une occasion historique pour Hezbollah. Il a indiqué que le niveau de préparation de la milice avait augmenté. Les structures organisationnelles et l'infrastructure n'avaient subi aucun dommage en raison des attaques.

Le mercredi, des centaines de talkies-walkies ont été détruits au Liban, suite à l'explosion de centaines de bipers utilisés par les membres de Hezbollah la veille. Selon le ministre de la Santé, Firass Abiad, 57 personnes ont péri lors de la première vague d'explosions, tandis qu'un autre 55 ont péri lors d'une deuxième vague le mercredi. Parmi les morts du mercredi, au moins 20 sont des membres confirmés de Hezbollah.

