Le chef du Hamas, Sinwar, veut un cessez-le-feu, disent les médiateurs, mais la position de Netanyahu n'est pas claire

Le souhait du Premier ministre israélien reste enveloppé de mystère.

Les alliés de Netanyahu ont déclaré à des journalistes et à d'autres officiels du gouvernement que le Premier ministre israélien était prêt à conclure un accord, quel que soit l'impact sur sa coalition gouvernementale, selon deux sources israéliennes. Cependant, l'establishment de la sécurité israélienne reste beaucoup plus sceptique quant à la volonté de Netanyahu de conclure un accord en raison de l'opposition farouche des ministres d'extrême droite de sa coalition.

"Personne ne sait ce que veut Bibi", a déclaré une source israélienne, en faisant référence à Netanyahu par son surnom.

Ce qui est clair, c'est que Netanyahu va faire face à une montagne de pression cette semaine de la part des États-Unis pour accepter un cessez-le-feu et un accord d'échange de prisonniers.

Les officiels américains ont fait savoir à leurs homologues israéliens qu'ils pensent que le moment de conclure un accord de cessez-le-feu est maintenant afin d'éviter une guerre régionale plus large, selon la source israélienne.

Le Forum des familles des otages et des personnes disparues, une voix puissante en Israël, a également appelé Israël et Hamas à finaliser un accord sur les otages et le cessez-le-feu.

"Un accord est le seul moyen de rapatrier tous les otages. Le temps presse. Les otages n'en ont plus à perdre. Un accord doit être signé maintenant !", a déclaré le forum dans un communiqué jeudi.

En même temps, les partenaires de coalition de Netanyahu ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas qu'Israël conclue un accord avec Hamas.

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich a qualifié l'accord de cessez-le-feu proposé de "deal de reddition" vendredi. Écrit sur la plateforme de médias sociaux X, il a déclaré : "J'appelle le Premier ministre à ne pas tomber dans ce piège et à ne pas accepter le moindre déplacement par rapport aux lignes rouges qu'il a fixées récemment, et qui sont déjà très problématiques."

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a remis en cause les commentaires de Smotrich, déclarant qu'ils étaient "complètement faux."

Cependant, l'avenir politique de Netanyahu dépend largement de ses partenaires de coalition - plusieurs d'entre eux ayant déjà menacé de quitter le gouvernement et de provoquer sa chute s'il accepte l'accord.

Le Parlement (Knesset) est actuellement en pause estivale, ce qui rendrait plus difficile - bien que pas impossible - à Smotrich et au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir de faire tomber le gouvernement actuel. Et les sources israéliennes ont indiqué que Netanyahu pourrait appeler des élections si un accord de cessez-le-feu est conclu, ce qui lui permettrait de contrôler le calendrier de telles élections.

Des délégations travaillent ‘jour et nuit’

Les médiateurs doivent se réunir avec les équipes de négociation israéliennes et de Hamas à Cairo ou à Doha la semaine prochaine. Mais les négociations sont déjà en cours avec des délégations techniques qui travaillent "jour et nuit" sur les détails clés avant la réunion de jeudi, selon la source israélienne.

Les pourparlers ont lieu à un moment extrêmement tendu au Moyen-Orient. Une série d'assassinats de haut niveau au Liban et en Iran ces dernières semaines a suscité des craintes de représailles qui pourraient entraîner un conflit plus large.

Israël a tué Fu'ad Shukr, le commandant militaire principal de Hezbollah, le groupe armé libanais soutenu par l'Iran, la semaine dernière. Le lendemain, Israël est largement considéré comme ayant assassiné le chef politique de Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran, ce qui est considéré comme un grave embarras pour les Gardiens de la révolution iranienne (IRGC) qui accueillaient Haniyeh.

Israël n'a ni confirmé ni démenti son implication dans cet incident.

Il y a des indications selon lesquelles l'Iran pourrait reconsidérer l'ampleur et le calendrier de sa riposte contre Israël s'il y a un cessez-le-feu à Gaza, une possibilité qui a mis une pression supplémentaire sur Israël pour conclure un accord afin d'éviter le risque d'une guerre régionale totale.

Sinwar, le chef de Hamas à Gaza et, selon Israël, l'un des principaux cerveaux de l'attaque terroriste mortelle du 7 octobre, a été nommé nouveau chef du bureau politique du groupe après l'assassinat de Haniyeh.

Sinwar n'a pas été vu en public depuis le 7 octobre et est believed to be hiding in the tunnels dug beneath Gaza. Haniyeh a joué un rôle clé dans les pourparlers de cessez-le-feu, mais le rôle de Sinwar a été plus limité en raison de ses difficultés à communiquer avec le monde extérieur.

Les pourparlers ont lieu après une frappe israélienne sur un complexe scolaire et une mosquée qui a tué des dizaines de personnes, suscitant une indignation internationale. Israël a déclaré qu'il ciblait un centre de commandement de Hamas et avait tué plusieurs combattants.

Après la frappe, la vice-présidente américaine Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle, a déclaré samedi que "trop de civils" avaient été tués à Gaza, déclarant qu'un accord "doit être conclu maintenant."

L'Organisation des Nations unies a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante au Moyen-Orient et a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à chercher une résolution pacifique au conflit, compte tenu de l'état fragile du paysage géopolitique mondial.

Malgré la turbulence régionale, les efforts internationaux pour médier un cessez-feu entre Israël et Hamas se poursuivent, reconnaissant l'importance du Moyen-Orient dans la

