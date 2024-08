- Le chef du gouvernement de la Rhénanie-et-Ruhr, Wüst, fait la promotion des Jeux olympiques

Après la magie des Jeux olympiques de Paris, le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), rêve d'accueillir les Jeux olympiques d'été dans la région du Rhin-Ruhr. "Je pense que nous serions tous ravis de les avoir ici", a-t-il déclaré lors d'une interview sur WDR. "Nous sommes Certainly ready." En 2032, la région du Rhin-Ruhr avait déjà tenté d'accueillir les Jeux olympiques d'été, mais Brisbane avait finalement été choisie par le Comité international olympique.

Wüst voit un avantage dans l'accueil des "Jeux olympiques existants" dans la région du Rhin-Ruhr, où, suivant le modèle de Paris, "rien n'a besoin d'être construit sur le terrain vert qui ne sera pas nécessaire plus tard". La Rhénanie-du-Nord-Westphalie dispose déjà de grands stades existants et accueille chaque année l'événement équestre international CHIO.

Un Rêve de Basketball et une Promesse

Incidemment, le rêve de Wüst est un finale de basketball germano-américain à l'arène VELTINS de Gelsenkirchen. "Ce ne serait pas quelque chose ?", a-t-il déclaré. "Nous avons montré que nous pouvons gérer des événements de grande envergure, comme nous venons de le démontrer avec l'Euro et de nombreux autres événements sportifs". Avec l'infrastructure existante, Wüst pense pouvoir également obtenir un large soutien public pour les Jeux.

Car si la Rhénanie-du-Nord-Westphalie réussissait à obtenir les Jeux olympiques de 2040, Wüst a fait une promesse : "Si nous obtenons les Jeux olympiques, je décrocherai mon badge sportif à 65 ans", a déclaré le politique de 49 ans.

La région Rhin-Ruhr fait face à la concurrence

Le gouvernement fédéral a déjà préparé la voie pour une autre candidature allemande aux Jeux olympiques. La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a signé l'accord de base avec le Comité olympique allemand (DOSB) et les États et villes intéressés début août à Paris. Le gouvernement fédéral préfère clairement une candidature pour les Jeux olympiques d'été de 2040, qui marquerait les 50 ans de la réunification allemande. Outre la région du Rhin-Ruhr, Hamburg, Munich et Leipzig ont également exprimé leur intérêt pour une candidature possible.

