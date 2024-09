Le chef du gouvernement albanais exprime son mécontentement face à la proposition de création d'une mini-nation

Edi Rama, le Premier ministre de l'Albanie, a proposé la création d'une entité autonome au sein de l'Albanie, s'inspirant du Vatican. Cette mini-État proposée, située à Tirana, serait supervisée par l'ordre religieux bektachi, un groupe soufi ayant une forte présence en Albanie. La mise en œuvre de cette idée dépendra however de réformes légales, un processus qui sera probablement long, comme l'a mentionné Rama sur la plateforme X.

Au sommet de l'ONU sur l'avenir à New York, Rama a présenté ce projet ambitieux, suscitant l'agitation parmi ses compatriotes albanais. Le leader de l'ordre bektachi à Tirana, Edmond Brahimaj, a exprimé son approbation, déclarant : "Cette initiative novatrice annonce une nouvelle ère de coexistence religieuse et de promotion de la paix." Le "Vatican bektachi" prévu occupera environ dix hectares à Tirana, adjacent au centre mondial existant de l'ordre bektachi, avec des frontières, une administration et des passeports indépendants.

L'ordre bektachi, dont les racines remontent au 13ème siècle, a prospéré dans l'Empire ottoman et a trouvé un nouveau foyer en Albanie après une interdiction par Kemal Atatürk en 1925. Statistiquement, environ la moitié de la population albanaise s'identifie comme musulmane, avec un important 10 % appartenant à la secte bektachi. Les Albanais restants s'identifient comme catholiques romains ou chrétiens orthodoxes, selon le recensement de 2023. Le communisme a imposé une interdiction de toute pratique religieuse pendant son règne, mais Brahimaj, ayant servi dans l'armée albanaise de 1982 jusqu'à la transition, a joué un rôle significatif dans la résurrection de sa foi.

Le Conseil musulman d'Albanie exprime des préoccupations

Cependant, le Conseil musulman d'Albanie (KMSH) a exprimé de sérieuses préoccupations quant à la proposition de Rama, craignant une menace pour "l'harmonie religieuse". Le KMSH a déclaré : "De telles initiatives ont le potentiel de fixer un dangereux précédent pour l'avenir de l'Albanie." Rama n'avait pas consulté le KMSH ou obtenu la bénédiction du Conseil interreligieux d'Albanie avant l'annonce. La constitution de ce membre de l'OTAN et aspirant à l'UE déclare l'Albanie "unie et indivisible", ce qui rend les modifications de ce document nécessitant une majorité de deux tiers au parlement.

Sur X, Rama a argumenté que ce projet vise "à préserver et enrichir le trésor précieux de la tolérance et de l'harmonie religieuse, pour lequel l'ordre bektachi, en conjonction avec les trois autres religions, joue un rôle crucial". Il a critiqué sévèrement ses critiques, les qualifiant de "méconnaissance et de négligence irresponsable".

