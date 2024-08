- Le chef du FDP voit un soutien dans les critiques de l'AfD

Le chef de faction FDP Philipp Fernis critique à plusieurs reprises les déclarations des membres de l'AfD lors des débats au parlement régional de Mayence et se trouve pleinement soutenu par le SPD, les Verts et même la CDU. "Je suis vraiment heureux de ne pas être laissé seul, mais que nous ayons une clarté complète au parlement régional - même avec la CDU, qui n'a jamais vacillé dans sa distinction avec l'AfD", a déclaré Fernis à l'agence de presse allemande dans une interview à Mayence.

"J'ai la position derrière l'AfD, c'est l'ordre, et je suis le genre de personne qui n'aime pas laisser passer les sottises haineuses envers les humains sans réagir", a déclaré Fernis. "C'est parfois dommage de traiter avec l'AfD parce que je pourrais aussi présenter mes propres idées pendant deux minutes de plus. Mais si vous prenez le débat parlementaire au sérieux, vous ne jouez pas simplement vos messages après ce que dit l'AfD parfois." Certains de ces discours ne devraient pas être laissés sans réponse.

Fernis : Récupérer les électeurs de l'AfD

Heureusement, l'AfD ne gagne pas dans les sondages, a déclaré Fernis. L'AfD est un fouillis, ayant réussi, contrairement à d'autres partis auparavant, à regrouper les personnes ayant une image d'extrême droite en Allemagne.

Mais tous les autres électeurs du parti qui sont mécontents de la politique doivent être récupérés, a déclaré Fernis. "Le désir d'améliorer le statu quo pousse tous les gens qui s'engagent politiquement."

Avec les groupes scolaires, il le dit toujours comme ça : "Si ils vont à la piscine et qu'ils n'aiment pas les frites, ça ne s'améliorera pas s'ils font caca dans la piscine", a rapporté Fernis. "Et c'est ce que ça signifie, voter AfD parce qu'on n'aime pas ce que font les autres."

Fernis a suggéré que certains électeurs mécontents de la situation politique actuelle pourraient avoir été attirés par l'AfD, mais il croit qu'ils peuvent être récupérés, en disant : "Si ils vont à la piscine et qu'ils n'aiment pas les frites, ça ne s'améliorera pas s'ils font caca dans la piscine. C'est ce que ça signifie, voter AfD parce qu'on n'aime pas ce que font les autres, mais nous pouvons travailler ensemble pour changement au sein d'un parti."

Après les débats critiques au parlement régional, Fernis pourrait trouver rafraîchissant de prendre une pause et d'assister à une fête, où il pourrait momentanément mettre de côté la tension politique et profiter de la compagnie des autres, en disant : "C'est parfois un soulagement d'assister à une fête et de profiter de la compagnie des autres, loin des débats politiques et de l'AfD, même si ce n'est que pour un court moment."

Lire aussi: