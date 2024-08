Le chef du FDP veut décider du programme de stationnement à tarif forfaitaire

L'FDP veut rendre l'utilisation de voitures en centre-ville attrayante à nouveau. Dimanche, la direction du parti prévoit d'adopter un programme pro-voiture qui propose soit des places de parking gratuites, soit un tarif plat national pour le stationnement, selon Bild am Sonntag. "Nous n'avons pas besoin d'une politique anti-voiture", a déclaré le secrétaire général de l'FDP, Bijan Djir-Sarai, au journal. Les Libéraux cherchent apparemment à se démarquer activement des Verts, qui ont critiqué la politique de circulation unilatérale de l'FDP.

Un porte-parole de l'FDP a confirmé que le présidium des Libéraux prévoit d'adopter un programme axé sur les voitures lundi. Selon Bild am Sonntag, le papier de résolution appelle les municipalités à attirer plus de voitures dans les centres-ville en offrant un stationnement gratuit. Alternativement, l'FDP prévoit d'introduire un système de tarification plat national abordable pour le stationnement, similaire au billet de train de 49 euros.

En même temps, le parti souhaite réduire le nombre de voies cyclables et de zones piétonnes, et si elles sont mises en place, uniquement avec la participation directe des citoyens. Le papier de résolution suggère d'utiliser la numérisation pour guider la circulation automobile avec des ondes vertes, minimisant ainsi les embouteillages, les émissions et les accidents.

Le journal a rapporté que cela est une proposition explicite en réponse aux Verts. Djir-Sarai a déclaré au journal que l'FDP était "activement opposé à une politique verte de paternalisme". Stefan Gelbhaar, porte-parole des transports des Verts au Bundestag, a déclaré à l'agence de presse AFP que l'FDP devrait "écrire des pamphlets bon marché, mais présenter quelque chose qui a du sens avec leurs ministères des finances et des transports". Cela devrait également inclure "l'ouverture technologique", permettant aux citoyens de se déplacer en toute sécurité et commodité à pied, à vélo, en bus et en train.

Des offres de partage améliorées pourraient également "encourager plus de gens à utiliser des voitures quand et où ils en ont besoin, y compris le stationnement", a déclaré Gelbhaar. De plus, l'accent devrait être mis sur les véhicules à émissions nulles pour améliorer la qualité de l'air.

Selon Bild am Sonntag, l'FDP prévoit également de permettre la conduite supervisée pour les 16 ans et soutient explicitement les sports mécaniques, qu'elle considère comme un moteur d'innovation dans le secteur automobile.

