- Le chef du FDP, Theurer, déclare son départ de la politique active.

Le FDP en Bade-Wurtemberg a besoin d'un nouveau président : Michael Theurer démissionne

Dans une lettre aux membres du parti, Michael Theurer, actuel président du FDP en Bade-Wurtemberg et secrétaire d'État au ministère fédéral des Transports et représentant des transports ferroviaires, a annoncé sa démission de ses fonctions à compter du 1er septembre. Il renonce également à son siège sur le conseil fédéral du FDP.

Theurer, qui rejoint le conseil de la Banque fédérale, a envisagé de quitter la politique depuis quelque temps. Il a rendu ses intentions publiques à la fin du mois de juillet et a déjà démissionné de tous ses postes. Dans sa lettre, il explique que cela est nécessaire en raison de la neutralité requise par son nouveau poste. Malgré son départ de ses fonctions actuelles, Theurer restera membre du FDP et maintiendra un lien fort avec sa branche régionale.

Theurer : Quitter la politique n'est jamais facile

Theurer, qui s'est impliqué en politique pendant plus de 40 ans, reconnaît dans sa lettre que quitter la politique n'est pas chose aisée. Cependant, il est excité par l'opportunité de réaliser un rêve de longue date en rejoignant le conseil de la Banque fédérale. Il exhorte les membres à continuer de promouvoir les valeurs libérales, surtout en temps de crise lorsque l'autoritarisme a tendance à augmenter.

Theurer a dirigé les Libéraux du Sud-Ouest depuis 2013 et a été réélu avec 78 % des voix l'été dernier. Il est diplômé en économie de Tübingen et a été maire de Horb am Neckar de 1995 à 2009. Il a été membre du Parlement régional de Bade-Wurtemberg de 2001 à 2009 et député européen de 2009 à 2017. Depuis 2017, il est membre du Bundestag.

Rülke, le deputy de Theurer et chef du groupe parlementaire du FDP, a salué le "service désintéressé" de Theurer envers la branche régionale et a exprimé son regret quant à son départ. Il a assuré aux membres qu'il et la direction du parti régional travailleraient à poursuivre la voie réussie tracée par Theurer.

Conférence du parti à venir pour élire un nouveau président

Aucun candidat n'a encore été annoncé pour remplacer Theurer. Rülke reste silencieux sur la question, reportant toute autre discussion à une réunion du conseil d'État mi-septembre. Un porte-parole de la branche régionale confirme qu'un nouveau président sera élu lors d'une conférence du parti prévue pour le début de janvier. Les statuts du parti permettent une enquête auprès des membres avant l'élection si cela est demandé, mais cette enquête ne sera pas contraignante sur le plan juridique.

Le ministère fédéral des Transports devra trouver un nouveau représentant des transports ferroviaires, car Michael Theurer, qui occupait ce poste en tant que secrétaire d'État et président du FDP en Bade-Wurtemberg, quitte ses fonctions. Les parties concernées examineront soigneusement la vacance à venir et travailleront à l'élection d'un successeur approprié.

Lire aussi: