Le chef du FDP plaide pour un regain économique dans la région du nord.

Le chef de groupe parlementaire d'État du FDP en Schleswig-Holstein, Christopher Vogt, a exprimé ses préoccupations quant à la croissance économique de l'État. Il a déclaré à l'agence de presse allemande : "Nous sommes actuellement sur la voie de transformer le Schleswig-Holstein en l'État de la déindustrialisation." Le chef de la coalition Daniel Günther (CDU) vise à faire de la terre la première état neutre en carbone, en tant que ministre-président.

Vogt a mentionné un rapport libéral sur la situation économique de l'État. Selon le rapport du gouvernement de l'État, les performances de l'État ont diminué de 1,1 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, en tenant compte de l'inflation. "Dans le classement des États, le Schleswig-Holstein est au niveau de Hambourg, dépasse la Saxe-Anhalt et la Rhénanie-Palatinat, et figure parmi les dix États qui montrent une baisse du PIB", a noté le rapport.

L'État a besoin d'un coup de pouce

"Nous sommes dans le groupe des États où la situation économique n'est pas exactly ensoleillée. Cela devrait inciter à un changement de la pensée de la politique économique au niveau du gouvernement de l'État", a argué Vogt. L'État court le risque de rester à la traîne en matière d'infrastructure, d'installation et de pouvoir économique. "L'équilibre noir-vert en politique économique n'a pas été très bon jusqu'à présent. Nous avons besoin de beaucoup plus d'action", a-t-il ajouté. Vogt a également déclaré que la direction de la politique de transport se dirigeait vers des coupes.

Surtout, il ne se passe pas assez en politique d'installation, a souligné Vogt. Bien que l'établissement de l'usine de batteries de la société suédoise Northvolt soit une bonne nouvelle, les progrès ont été lents depuis. "Le bureau de projet promis du gouvernement n'existe toujours pas. Il n'y a pas d'action dans le domaine de l'infrastructure, autant que je sache", a-t-il mentionné. Il est essentiel de désigner des zones commerciales et industrielles pour faciliter les installations futures après le projet Northvolt.

Vogt a exprimé son opposition à l'état actuel de la politique économique, déclarant : "Je ne vais pas rester les bras croisés pendant que le Schleswig-Holstein continue de lutter économiquement." Il a suggéré que le gouvernement de l'État devrait repenser son approche, en préconisant plus d'action en politique d'installation et de développement de l'infrastructure.

