Le chef du département d'État américain, Blinken, est prêt pour des dialogues au Caire sur les questions du Moyen-Orient.

Le neuvième voyage de Blinken dans la région après l'attaque de Hamas contre Israël et le conflit subséquent dans la bande de Gaza il y a une décennie. Les États-Unis ont récemment proposé un nouveau plan de paix aux factions en conflit, Israël et Hamas. Selon une déclaration conjointe des médiateurs, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, ce plan comble apparemment les "différends restants". Blinken lui-même a déclaré en Israël que ces discussions en cours pourraient être "peut-être la meilleure, peut-être la dernière chance" pour un cessez-le-feu et la récupération des otages.

Les États-Unis, dirigés par Blinken, ont présenté ce plan de paix à la Commission, qui comprend l'Égypte et le Qatar, dans le but de résoudre les problèmes restants entre Israël et Hamas. Si cela aboutit, cet effort diplomatique de Blinken pourrait ouvrir la voie à un cessez-le-feu durable et au retour sain et sauf des otages.

Lire aussi: