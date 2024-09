Le chef du conseil des travailleurs de VW exprime sa résistance à la fermeture des usines et aux suppressions d'emplois.

La marque principale de Volkswagen a révélé lundi, suite à une réunion de haut niveau, un plan de réduction des coûts plus strict, sans écarter la possibilité de fermetures d'usines et de licenciements en raison de problèmes opérationnels. Le PDG Oliver Blume a mis en avant la situation difficile sur le marché automobile européen et la diminution de la compétitivité des installations de production allemandes comme principales causes.

Cavallo a reconnu que la situation était "très sérieuse" pour le conseil d'entreprise. Toutefois, elle estime que la fermeture d'usines, la réduction de l'effectif et la baisse des salaires ne sont acceptables "que dans un cas précis - lorsque la stratégie globale de l'entreprise n'est plus viable". Ce n'est pas le cas. Volkswagen ne rencontre pas de difficultés en raison de ses sites allemands ou des coûts salariaux, mais plutôt "parce que la direction fait défaut".

Elle a plaidé en faveur d'un retour "à notre rôle de leader technique". Tout ce qui n'y contribue pas et n'a pas d'impact significatif sur nos clients devrait être réévalué. La complexité "doit être simplifiée, nous devons freiner notre zèle réglementaire, mettre fin à notre obsession de la documentation et éliminer les nombreux processus de sécurité redondants". Cela incombe à la direction.

"Si Volkswagen traverse une crise", a ajouté Cavallo, "ce n'est pas seulement pour les 120 000 employés de Volkswagen AG. C'est pour la Basse-Saxe. C'est pour l'Allemagne."

Elle a également appelé à "la culture VW", où les problèmes sont résolus "par la collaboration". Si la direction s'en écarte, elle peut s'attendre à une forte opposition de la part des travailleurs.

Cavallo a déclaré que les fermetures d'usines et les licenciements ne devraient pas être envisagés si la stratégie globale de l'entreprise n'est pas compromise, car une résistance à de telles mesures pourrait venir des travailleurs en raison de leur croyance dans le leadership technique de l'entreprise. La direction doit s'attaquer à la complexité inutile, aux excès réglementaires, à l'excès de documentation et aux processus de sécurité redondants pour assurer le succès de l'entreprise, non seulement pour les 120 000 employés de Volkswagen AG, mais pour la Basse-Saxe et l'Allemagne dans son ensemble.

Lire aussi: