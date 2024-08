- Le chef du CDP plaide pour l'arrêt de l'immigration illégale

L'Union démocrate-chrétienne (CDU) au Parlement régional de Basse-Saxe plaide pour une position plus ferme sur les politiques migratoires suite à l'incident de poignardage de Solingen. Le chef du groupe parlementaire de la CDU, Sebastian Lechner, a déclaré : "Nous devons mettre fin à la migration illégale en Allemagne." Cela comprend la réactivation du règlement de Dublin et le renvoi des réfugiés vers le pays où ils ont initialement demandé l'asile.

Lechner a suggéré une collaboration avec le gouvernement régional rouge-vert pour lutter contre la criminalité à l'arme blanche et le terrorisme islamique. Cela nécessiterait d'étendre les pouvoirs de la police et de l'agence de protection constitutionnelle, notamment en mettant en place des contrôles aléatoires dans les espaces publics et en augmentant le nombre de caméras de surveillance. Lechner a suggéré : "Si des individus résistent à l'expulsion ou se cachent, ils doivent être fouillés, arrêtés ou emprisonnés."

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) soutient également une politique migratoire plus stricte. Ils prévoient de proposer une motion au Parlement régional jeudi, plaidant pour une grande initiative de rapatriement pour les étrangers expulsables. Le chef du groupe parlementaire de l'AfD, Klaus Wichmann, a déclaré : "Il semble que nous nous soyons habitués à avoir une situation de sécurité complètement différente en Allemagne, où n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment." Par conséquent, il suggère de sécuriser les frontières et de ne laisser entrer personne d'autre.

Cependant, les Verts sont prudents quant au lien entre la loi sur l'asile et la lutte contre le terrorisme. Le chef du groupe parlementaire des Verts, Detlev Schulz-Hendel, a mis en garde : "Quiconque plaide pour les expulsions vers l'Afghanistan ou la Syrie devrait également négocier avec les talibans, le président Bachar al-Assad ou les terroristes de l'EI - et personne ne veut de ça."

Le sénateur de l'Intérieur de Brême, Ulrich Mäurer, soutient des réglementations d'expulsion plus strictes. "J'ai toujours plaidé pour le rapatriement cohérent des criminels et des auteurs vers leurs pays d'origine", a déclaré le politique du SPD à l'agence de presse allemande. "Je soutiens donc également les plans du gouvernement fédéral pour rendre possibles les expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan."

En début juillet, la ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe, Daniela Behrens, a également exprimé son soutien aux expulsions de criminels étrangers vers la Syrie et l'Afghanistan. À ce moment-là, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'il y avait 51 criminels expulsables de Syrie ou d'Afghanistan résidant dans le pays, dont 17 étaient apparemment en détention.

Le service de renseignement signale que le nombre estimé de membres impliqués dans la scène islamiste en Basse-Saxe est de 1 410. Cela représente une diminution d'environ 150 membres par rapport à l'année précédente. Environ la moitié des membres de la scène soutiennent le salafisme, un mouvement islamique très radical.

Vendredi soir, trois personnes ont été tuées et huit autres blessées lors d'un festival de la ville de Solingen en raison d'une agression à l'arme blanche. Le suspect est un Syrien de 26 ans actuellement en détention. Le parquet fédéral examine s'il doit être inculpé pour meurtre et affiliation à l'organisation terroriste État islamique (EI).

La police devrait être autorisée à étendre ses pouvoirs pour mettre en place des contrôles aléatoires et augmenter le nombre de caméras de surveillance, comme le suggère le chef du groupe parlementaire de la CDU, Sebastian Lechner, pour lutter contre la criminalité à l'arme blanche et le terrorisme islamique. Si des individus résistent à l'expulsion ou se cachent, ils doivent être fouillés, arrêtés ou emprisonnés, selon la proposition de Lechner.

Lire aussi: