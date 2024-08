Le chef du budget a donné son accord.

Avez-vous un historique de dépenses, d'échanges et de débats - mais maintenant, le nouveau budget fédéral est là. La trêve de mi-juillet a dû être resserrée en raison du risque de violations constitutionnelles. Maintenant, c'est le moment. En théorie, les dirigeants du SPD, des Verts et du FDP ont convenu vendredi dernier. Maintenant, le nouveau budget est également soumis au Bundestag. Voici un aperçu du document :

Compter sur les fonds inutilisés

Malgré l'accord, il y a encore un déficit dans le budget. Le sous-emploi mondial s'élève à 12 milliards d'euros - plus que ce que le gouvernement fédéral avait prévu au départ. Ils espèrent que les ministères ne dépenseront pas leur allocation complète pour cette année. Cela s'est produit ces dernières années, avec des milliards laissés de côté. Cependant, un déficit de cette ampleur est inhabituel.

Le gouvernement de coalition prévoit de dépenser environ 490 milliards d'euros l'année prochaine, avec environ 10 % à crédit. Mais ce n'est pas gravé dans le marbre, car le budget fédéral dépend de la décision du Parlement. Les détenteurs du budget au Bundestag apportent généralement des modifications avant la décision, annulant souvent certaines des coupes proposées par le gouvernement.

Principaux chiffres du projet de budget

Le budget de l'année prochaine est estimé à 488,6 milliards d'euros, soit environ 300 millions de moins que cette année. Le ministère des Finances a alloué 81 milliards d'euros aux investissements - un record historique. Le ministre des Finances Christian Lindner prévoit d'emprunter 51,3 milliards d'euros de plus, légèrement plus que cette année. Cela peut être fait dans les limites de l'endettement prévues par la loi fondamentale.

La coalition souhaite utiliser son budget pour relancer l'économie moribonde, maintenir les prestations sociales, alléger la charge fiscale et faire face à la situation internationale tendue en matière de sécurité. Le plus gros poste de dépenses est le budget social, avec 179 milliards d'euros prévus, principalement pour les prestations légales telles que le revenu de cittadin.

Le Bundeswehr recevra-t-il assez de fonds ?

Le ministre de la Défense Boris Pistorius recevra des fonds supplémentaires, permettant à l'Allemagne de dépasser l'objectif de 2 % du PIB de l'OTAN. Le budget de la défense est fixé à 53,25 milliards d'euros, en augmentation de 1,3 milliard, mais toujours très en deçà des 58 milliards que Pistorius avait initialement demandés. Il considère cela comme insuffisant compte tenu de la situation internationale en matière de sécurité et des menaces potentielles pour l'Allemagne.

Il y aura environ un milliard de plus pour les autorités de sécurité, notamment la police fédérale et l'office fédéral de police criminelle.

Qu'y a-t-il pour les familles ?

À partir de janvier, les familles recevront 5 euros de plus par mois et par enfant dans les prestations familiales - 255 euros au lieu des 250 euros actuels. D'ici 2026, cela augmentera à 259 euros par mois et par enfant. La prime immediate pour enfants, qui aide les familles à faibles revenus, augmentera également de 5 euros par mois et par enfant à partir de janvier.

Qu'y a-t-il pour chaque contribuable ?

Le gouvernement fédéral augmente les déductions fiscales dans la déclaration d'impôt. Le cabinet a déjà approuvé une augmentation de l'allocation de base, où aucun impôt sur le revenu n'est prélevé, à 12 084 euros l'année prochaine, contre 11 784 euros actuellement. Par conséquent, l'allocation pour enfants augmentera également de 60 euros, à 6 672 euros l'année prochaine.

Pour lutter contre l'inflation, les seuils de revenu pour les taux d'imposition plus élevés sont déplacés - à l'exception du taux d'imposition le plus élevé, qui reste à 45 % au-dessus du taux d'imposition le plus élevé.

Ce que la coalition du trafic lumineux fait pour l'économie

Le SPD, les Verts et le FDP ont lié un paquet pour une croissance économique plus forte. Selon le ministère des Finances, cela devrait entraîner une croissance supplémentaire de plus de la moitié de pour cent - et donc finalement environ six milliards d'euros de plus en recettes fiscales.

Les mesures prévues comprennent des améliorations de l'amortissement des investissements. La coalition souhaite réduire la bureaucratie et soulager les entreprises consommatrices d'énergie des augmentations de prix de l'électricité. Les employés recevront des incitations pour travailler plus et plus longtemps. Il y aura également des incitations fiscales pour les travailleurs qualifiés étrangers.

Subvention de loyer

Le cabinet a déjà initié cela : À partir de janvier, il y aura en moyenne 30 euros de plus dans les prestations de logement. Cette subvention de loyer mensuelle pour les citoyens à faibles revenus sera révisée et ajustée à l'inflation et aux augmentations de loyer tous les deux ans. En raison de l'augmentation du loyer, de l'énergie et des denrées alimentaires, la subvention augmentera en moyenne de 15 %.

La Commission doit approuver les modifications apportées au budget par les détenteurs du budget fédéral au Bundestag avant qu'il ne devienne définitif. Après la présentation du nouveau budget au Bundestag, la Commission l'examinera pour s'assurer qu'il respecte les règles budgétaires de l'UE.

