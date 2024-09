- Le chef du BSW est ouvert à l'examen de l'interdiction de l'AfD.

Robert Crumbach, chef du parti Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) dans le Land, a exprimé sa volonté d'examiner la possibilité d'interdire le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD). Crumbach a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'interagir avec l'AfD, déclarant : "Le contenu de l'AfD est entièrement inacceptable, et au sein de notre branche régionale, il y a des individus actifs avec lesquels nous ne devrions pas interagir." Il a ajouté : "Un parti qui prône des politiques rappelant les lois de Nuremberg n'est pas un partenaire viable pour nous."

La faction parlementaire régionale de l'AfD avait précédemment proposé d'interdire aux demandeurs d'asile, aux réfugiés ukrainiens de la guerre, aux étrangers expulsables et tolérés, ainsi qu'aux demandeurs d'asile d'assister à des événements publics. Cette proposition a suscité des critiques, de nombreux comparant cela aux lois de Nuremberg de 1935, que les nazis ont principalement utilisées pour priver les citoyens juifs de leurs droits.

Le 22 septembre, un nouveau parlement régional sera élu en Brandebourg. Selon le dernier sondage d'août, l'AfD était en tête devant le SPD, la CDU et le BSW. Si l'AfD invite Crumbach à des discussions exploratoires après l'élection régionale, "Je ne me donnerai même pas la peine de me présenter", a-t-il déclaré.

Lorsque lui a été demandé ce qu'il pensait de la discussion sur une procédure d'interdiction de l'AfD, Crumbach a déclaré : "Given the contents of the motion presented for the last special session of the state parliament, it's a consideration that merits further exploration."

Le Bureau fédéral pour la protection de la Constitution classe l'AfD comme un cas potentiel d'extrémisme de droite, tout comme l'office régional de Brandebourg. En 2017, la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté une interdiction du Parti national-démocrate d'Allemagne (NPD) car il n'y avait pas de signes qu'il pourrait efficacement atteindre ses objectifs anti-constitutionnels. Cependant, ils ont noté que le parti représente "une idéologie politique visant à démanteler l'ordre démocratique existant."

La fondatrice du parti BSW, Sahra Wagenknecht, s'est éloignée des extrémistes de droite au sein de l'AfD, mais a laissé ouverte la possibilité de soutenir leurs propositions à l'avenir.

