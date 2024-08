- Le chef du BSW déclare la nomination d'un nouveau Premier ministre.

En Thuringe, si le candidat principal de la CDU, Mario Voigt, ne parvient pas à obtenir des voix du BSW lors de l'élection du ministre-président, il est peu probable que le BSW le soutienne si leur parti termine en dessous du parti de Wagenknecht lors du jour de l'élection. Selon Katja Wolf, candidate principale du BSW en Thuringe, "Si nous le devançons, les normes démocratiques dictent : la force dominante dans la coalition a le droit de proposer la personne." Cependant, si la CDU dépasse le BSW et qu'ils ont fait des progrès significatifs dans les négociations et la formation de la coalition, Wolf pourrait envisager de choisir Voigt comme ministre-président.

Les élections pour les parlements régionaux ont lieu en Thuringe et en Saxe ce dimanche. Les données des récents sondages suggèrent un combat serré pour la deuxième place entre la CDU et le parti de Wagenknecht. Avec l'AfD potentiellement en tête, aucun autre parti n'est disposé à entrer dans une coalition avec eux. L'AfD, que l'Office pour la protection de la Constitution de l'État considère comme extrémiste de droite, pourrait alors avoir le droit de former un gouvernement. Récemment, le BSW n'a été que légèrement derrière la CDU, avec des scores entre 17 et 20 pour cent, tandis que la CDU enregistrait entre 21 et 23 pour cent.

Wolf refuse à nouveau clairement de s'engager dans une coalition avec l'AfD, mais n'a pas exclu la possibilité de s'associer avec le parti de gauche, dirigé par le ministre-président actuel de Thuringe, Bodo Ramelow. Selon elle, "Les chances dépendent des résultats des élections. Je ne pense pas que c'est impossible si nous pouvons ensemble assurer une majorité stable en Thuringe."

